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Російський генерал, який захоплював Крим, очолив "убивць" у Сирії

1.6тЧитати матеріал російською

Російське угруповання військ у Сирії очолив генерал-полковник Андрій Сердюков, який керував операцією із захоплення Криму в 2014 році.

Він приступив до виконання своїх обов'язків 10 квітня, передає "Комерсант".

Повідомляється, що Сердюков замінив на цій посаді генерал-полковника Сергія Суровікіна, який командував угрупуванням військ у Сирії найдовше — понад рік.

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Видання пише, що в Сирії військовий відповідатиме за організацію спільного патрулювання російської військової поліції і турецьких військовослужбовців зони деескалації Ідліб, де зосереджені понад 35 тисяч бойовиків і розташовані більше 30 об'єктів із хімічними речовинами.

Відомо, що Сердюков міг полетіти в Сирію ще раніше, але у вересні 2017 року потрапив у ДТП. Лікарі діагностували у нього травму голови й пошкодження хребта, йому потрібна була тривала реабілітація.

Міністерство оборони офіційно поки не коментувало призначення Сердюкова.

Генерал-полковник Андрій Сердюков

Генерал-полковник Андрій Сердюков

Ruspekh.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, генерал назвав ім'я командувача захопленням Криму.

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Росія
Тег
Крим
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Питон Каа
Питон Каа
Правильно, пора реального боевого опыта набираться, не все же трусливых бандерлогов по Крыму гонять.
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Бздите бандеры, что после головорезов ИГИЛ за вами прийдут?)))
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