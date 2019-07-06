Російській "Федерації" передбачили трагічну загибель в океані: в чому справа

Екіпаж російського космічного корабля "Федерація" може загинути після приводнення в Тихому океані в разі аварії ракети-носія після запуску з космодрому Східний.

Як передає "РИА Новости" з посиланням на співробітника корпорації "Енергія" Ігоря Верховского, причиною НП може стати відсутність в регіоні високошвидкісних рятувальних суден.

Так, в разі виникнення нештатної ситуації при виведенні "Федерації" з Східного космонавти потраплять в акваторію Тихого океану. До прибуття аварійно-рятувальних сил на місце приводнення пройде кілька діб, що виявиться критичним для екіпажу. Для вирішення цієї проблеми може знадобитися створити флот з екранопланів.

Верховський також наголосив на актуальності зміни системи посадки "Федерації" з парашутної на іншу. Для космічного корабля передбачалася реактивна посадка, проте в Росії відповідних полігонів дуже мало.

Розробка корабля "Федерація" почалася в 2009 році. У навколоземній версії він повинен вміщати шість чоловік, в навколомісячної - чотири. У вантажному варіанті "Федерація" здатна доставляти на навколоземну орбіту до двох тонн вантажу, а повертати - до півтонни. Перший випробувальний політ (в безпілотному режимі) космічного корабля запланований на 2022 рік.

РІА Новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно російські моряки-підводники загинули в результаті НП на атомному підводному човні. Всього поховали 14 чоловік.

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