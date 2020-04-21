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21 квітня • оновлено в 17:12
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Російський драматург розгромив великодню промову Путіна: горизонт завалений!

2.1т
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У великодньому відеозверненні президента Росії Володимира Путіна знайшли низку прорахунків з боку відеооператора.

Для наочності російський драматург Валерій Печейкін провів порівняння кадрів з привітанням королеви Великобританії Єлизавети і промовою глави держави-агресорки. Зокрема, він виділив 9 ключових пунктів, які говорять про провальний кліп за участю Путіна.

Нижче наводимо повний перелік без змін.

1. Завалений горизонт! Так, друзі, при зйомці президента в країні, що дала світові Тарковського і мультфільм "Маша і ведмідь".

2. Лінії перетинаються у "сильних точках", куди звернений погляд глядача. Так ось, мені навіть довелося поправити кадрування ВВП, щоб зрозуміти, куди, власне, пропонує мені дивитися оператор. В оригіналі це щелепа президента і ... ліва нирка? Тонка кишка? Куди? Дивимося далі...

3. У нижній третині у Путіна чайник, чашка з блюдцем, паска і яйця. Другий акцент на яйця – самого Путіна. Хто і навіщо його так посадив? Це просто п**дець.

4. У випадку з королевою "сильні точки" це рот і (ні, не ц*цьки) – серце. Вона буквально ніби говорить вустами від серця. Розумієте? Це нам повідомляє композиція кадру.

5. У королеви камера кіношна, у Путіна телевізійна. І світло таке ж: спрямоване і загальне студійне.

6. Путін сидить близько до каміну, він в тій же різкості, не виникає "розмитого фону", який дає зосередитися на тому, хто говорить.

7. У той же час у королеви позаду – затишок і краса. У Путіна новоділ і бункер.

8. Королева сидить в одязі нефритового кольору. Ні поруч, ні навколо неї немає такого кольору і його відтінків. Таким чином, її фігура відокремлена від простору. Путін же в брюках і кофті кольору каміну. Де тут президент, а де облицювання – не одразу зрозумієш,

9. І нарешті паска хоч криво, але показана в нижній лівій третині. А ззаду на табуретці стоїть ікона. Якщо розшифровувати це, то так: побут і кусь важливіші, ніж Бог і воскресіння.

Володимир Путін і королева Єлизавета

Володимир Путін і королева Єлизавета

Скріншот сторінки

"Але, можливо, я дарма так чіпляюся і нам дійсно хотіли сказати, що їжа важливіша за дух, а Путін – це похмурий камін навколо пекельного вогню. І тільки в його руках – завалювати горизонт і піднімати з-за нього Сонце", – із сарказмом зазначив Печейкін.

У коментарях під його розбором також спалахнула активна дискусія, де користувачі поділилися своїм негативним враженням про Путіна.

"Навіть без такого тонкого розбору, одразу впадає у вічі різниця поз – аристократка і злодій в законі", "Це не завалений горизонт, а спеціальний нахил земної осі, щоб Америку затопило!", "А що ви хочете, королева, вона королева і є. А Вован, просто гопник при владі" , Знову англійка нагадила", "Єхидна п*скуда. І я не про жінку", – пишуть люди, невтішно висловлюючись про лідера країни-агресорки.

"Путін в бункері": російський драматург розгромив великодню промову президента РФ

"Путін в бункері": російський драматург розгромив великодню промову президента РФ

"Путін в бункері": російський драматург розгромив великодню промову президента РФ

"Путін в бункері": російський драматург розгромив великодню промову президента РФ

Не сумніваюся, що ви вчора, як і я дивилися пасхальне звернення Путіна. Але не знаю, чи всі кричали як я - кричав. Дивіться, я зробив 2 кадри. Один - пасхальне звернення Путіна, інший - звернення королеви Єлизавети про коронавіруси. Бачите сітку? Бачите різницю? Якщо немає, то я - драматург - постараюся пояснити, в чому помилки оператора. 1. Завалений горизонт! Так, друзі, при зйомці президента в країні, що дала світові Тарковського і мультфільм "Маша і ведмідь". 2. Лінії перетинаються в "сильних точках", куди звернений погляд глядача. Так ось, мені навіть довелося поправити кадрування ВВП, щоб зрозуміти, куди, власне, пропонує мені дивитися оператор. В оригіналі це жовна президента і ... ліва нирка? Тонка кишка? Кудись а-а? Дивимося далі ... 3. У нижній третині у Путіна - чайник, чашка з блюдцем, паска, паску і яйця. Другий акцент на яйця - самого Путіна. Хто і навіщо його так посадив? Це просто пі.дец. 4. У випадку з королевою "сильні точки" - це рот і (ні, не сиськи) - серце. Вона буквально як би говорить устами від серця. Розумієте? Це нам повідомляє композиція кадру. 5. У королеви камера кіношна, у Путіна - телевізонная. І світло такої ж: спрямований і загальний студійний. 6. Путін сидить близько до каміна, він в тій же різкості, не виникає "розмитого фону", який дає зосередитися на що говорить. 7. У той же час у королеви позаду - затишок і краса. У Путіна - новодел і бункер. 8. Королева сидить в одязі нефритового кольору. Ні поруч, ні навколо неї немає такого кольору і його відтінків. Таким чином, її фігура відокремлена від простору. Путін же - в брюках і кофті кольору каміна. Де тут президент, а де облицювання - не відразу зрозумієш, 9. І нарешті паска і паски нам хоч криво, але показані в нижній лівій третини. А ззаду (!) На табуретці (!) Стоїть ікона. Якщо розшифровувати це, то так: побут і кусь важливіше, ніж бог і воскресіння. 🤦♂️ Але, можливо, я дарма так чіпляюся і нам дійсно хотіли сказати, що їжа важливіше духу, а Путін - це похмурий камін навколо пекельного вогню. І тільки в його руках - завалювати горизонт і піднімати через нього Сонце. З Богом!

Публікація від Валерій Печейкін (@ valeriy.pecheykin)

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
російська пропаганда Великдень
Особи
Володимир Путін Єлизавета II
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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