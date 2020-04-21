У великодньому відеозверненні президента Росії Володимира Путіна знайшли низку прорахунків з боку відеооператора.

Для наочності російський драматург Валерій Печейкін провів порівняння кадрів з привітанням королеви Великобританії Єлизавети і промовою глави держави-агресорки. Зокрема, він виділив 9 ключових пунктів, які говорять про провальний кліп за участю Путіна.

Нижче наводимо повний перелік без змін.

1. Завалений горизонт! Так, друзі, при зйомці президента в країні, що дала світові Тарковського і мультфільм "Маша і ведмідь".

2. Лінії перетинаються у "сильних точках", куди звернений погляд глядача. Так ось, мені навіть довелося поправити кадрування ВВП, щоб зрозуміти, куди, власне, пропонує мені дивитися оператор. В оригіналі це щелепа президента і ... ліва нирка? Тонка кишка? Куди? Дивимося далі...

3. У нижній третині у Путіна – чайник, чашка з блюдцем, паска і яйця. Другий акцент на яйця – самого Путіна. Хто і навіщо його так посадив? Це просто п**дець.

4. У випадку з королевою "сильні точки" – це рот і (ні, не ц*цьки) – серце. Вона буквально ніби говорить вустами від серця. Розумієте? Це нам повідомляє композиція кадру.

5. У королеви камера кіношна, у Путіна – телевізійна. І світло таке ж: спрямоване і загальне студійне.

6. Путін сидить близько до каміну, він в тій же різкості, не виникає "розмитого фону", який дає зосередитися на тому, хто говорить.

7. У той же час у королеви позаду – затишок і краса. У Путіна – новоділ і бункер.

8. Королева сидить в одязі нефритового кольору. Ні поруч, ні навколо неї немає такого кольору і його відтінків. Таким чином, її фігура відокремлена від простору. Путін же – в брюках і кофті кольору каміну. Де тут президент, а де облицювання – не одразу зрозумієш,

9. І нарешті паска хоч криво, але показана в нижній лівій третині. А ззаду на табуретці стоїть ікона. Якщо розшифровувати це, то так: побут і кусь важливіші, ніж Бог і воскресіння.

Володимир Путін і королева Єлизавета Скріншот сторінки

"Але, можливо, я дарма так чіпляюся і нам дійсно хотіли сказати, що їжа важливіша за дух, а Путін – це похмурий камін навколо пекельного вогню. І тільки в його руках – завалювати горизонт і піднімати з-за нього Сонце", – із сарказмом зазначив Печейкін.

У коментарях під його розбором також спалахнула активна дискусія, де користувачі поділилися своїм негативним враженням про Путіна.

"Навіть без такого тонкого розбору, одразу впадає у вічі різниця поз – аристократка і злодій в законі", "Це не завалений горизонт, а спеціальний нахил земної осі, щоб Америку затопило!", "А що ви хочете, королева, вона королева і є. А Вован, просто гопник при владі" , Знову англійка нагадила", "Єхидна п*скуда. І я не про жінку", – пишуть люди, невтішно висловлюючись про лідера країни-агресорки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

відеопривітання Володимира Путіна для громадян на свято Великодня розлютило росіян.

Також в мережі з'явилося фото великодньгого столу Путіна. На ньому були чайник із завареним чаєм, сирна і здобна паска з фарбованими яйцями.

А одягнений під час звернення Путін був у кашеміровий кардиган преміальної італійської марки Loro Piana. Темно-синю кофту Costa Inglese можна було купити за 103 789 рублів (понад 37 тисяч гривень). Зараз ця колекція вже не продається.

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