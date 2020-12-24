Російський депутат послав "у ср**у" журналістку після питання про закон щодо наклепу. Відео

Депутат від "Єдиної Росії" Дмитро В'яткін послав "у ср**у" журналістку телеканалу "Настоящее время", яка зателефонувала йому за коментарем.

Як пише "Медіазона", він відмовився казати що-небудь про ухвалений 23 грудня закон про покарання за наклеп в інтернеті (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Фрагмент запису в Twitter опублікував Данило Сотніков. На ньому чутно, як журналістка представляється і питає, чи є у В'яткіна можливість говорити. Він погодився.

"Ми просто сьогодні обговорюємо закон про наклеп, дуже б хотіли у вас невеличкий коментар взяти", – сказала вона.

Депутат кілька разів перепитав, про який закон йдеться. Коли журналістка втретє сказала, що про наклеп, він відповів їй: "Не треба жодних коментарів, йдіть у ср**у".

Ну такого, чесно, не пригадаю. Це депутат Вяткін. Сьогодні Держдума прийняла його закон про уголовку і реальний термін за наклеп в інтернеті. У відповідь на прохання про коментар він прямими тестом шле в жопу pic.twitter.com/hGNGJdWJW1 - Daniil Sotnikov (@sotnikov_d) December 23, 2020

Державна дума РФ 23 грудня ухвалила в другому і відразу в остаточному третьому читанні поправки до законопроєкту про наклеп.

Документ передбачає покарання у вигляді п'яти років колонії або 5 млн рублів штрафу за звинувачення в сексуальному насильстві, якщо його визнають наклепом. За слова про те, що у людини є небезпечне захворювання, загрожує чотири роки в'язниці або 3 млн рублів штрафу, а за "наклеп в інтернеті" – до двох років ув'язнення або 1 млн рублів штрафу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний депутат від "Опозиційною платформи – За життя" Ілля Ківа послав у "ср**у" Раду національної безпеки і оборони, коментуючи засідання відомства після рішення Конституційного суду про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.