Російський депутат осоромився в ПАРЄ: курйозне відео інциденту

Представник делегації Росії в Парламентській асамблеї Ради Європи Леонід Слуцький заснув на засіданні в ході зимової сесії.

Відео конфузу було опубліковано на сторінці "Європейської правди" в Facebook. Трапився інцидент на засіданні політичного комітету в ПАРЄ. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

На кадрах видно, як голова Слуцького повільно опускається, а потім від різкого звуку росіянин прокидається, відкриваючи очі.

У мережі посміялися над "старанною" роботою депутата.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представник РФ Леонід Слуцький ні обраний віце-президентом ПАРЄ під час голосування 26 червня. ПАРЄ обрала генсеком РЄ представника Хорватії Марію Пейчіновіч-Бурич.

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