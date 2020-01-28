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28 січня • оновлено в 07:56
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Російський депутат осоромився в ПАРЄ: курйозне відео інциденту

3.2т
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Представник делегації Росії в Парламентській асамблеї Ради Європи Леонід Слуцький заснув на засіданні в ході зимової сесії.

Відео конфузу було опубліковано на сторінці "Європейської правди" в Facebook. Трапився інцидент на засіданні політичного комітету в ПАРЄ. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

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На кадрах видно, як голова Слуцького повільно опускається, а потім від різкого звуку росіянин прокидається, відкриваючи очі.

У мережі посміялися над "старанною" роботою депутата.

Російський депутат осоромився в ПАРЄ: курйозне відео інциденту

Як повідомляв OBOZREVATEL, представник РФ Леонід Слуцький ні обраний віце-президентом ПАРЄ під час голосування 26 червня. ПАРЄ обрала генсеком РЄ представника Хорватії Марію Пейчіновіч-Бурич.

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Автор
Анатолій Запорожський
Особа
Леонід Слуцький (депутат)
Місце
Росія
Тег
ПАРЄ
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Коментарі
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Петров Александр
Петров Александр
Депутаты верховной рады украины дрочат в зале заседаний. Вот, где истинные «аристократы духа». Ха-ха
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3
0
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Животное.
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1
3
Петров Александр
Петров Александр
Да знаем мы про тебя всё. Джонсон Саймон Ф.,
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2
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