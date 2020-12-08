Російський актор вирішив "помиритися" з українцями, назвавши борщ "російським". Фото та відео

Російський комедійний актор Андрій Бочаров назвав борщ "російською" стравою, чим викликав бурхливе обговорення в соціальних мережах. Водночас він стверджує, що така тема допоможе "помиритися" з українцями.

Обговорення дісталося і до пропагандистської програми "60 хвилин" на "Росія 1", на якій українців звинуватили в "атацы" на артиста (щоб подивитися фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

Спочатку Бочаров опублікував на своїй сторінці у Facebook фотографію борщу і підписав її: "Після ковзанки відмінно заходить російський борщ", під якою згодом набралося майже 7 тисяч коментарів.

Facebook Андрія Бочарова.

Потім актор вирішив "прояснити ситуацію", пославшись на якогось кухаря, що працює з 1953 року в ресторанах, який заявив, що борщі бувають різними: "по-естонськи", "по-татарськи", "по-кубанськи", "по-українськи".

"Насправді, справжній, класичний, споконвічний борщ – це "російський борщ" або просто борщ", – стверджує Бочаров.

Facebook Андрія Бочарова.

Водночас в пропагандистській програмі він заявив, що вважає обговорення цієї теми "корисною".

"У цієї локалізованої проблеми є відмінне рішення, і ми можемо на його прикладі показати, як ми можемо примиритися з українцями. Не називати борщ російським чи українським, а називати "борщ по-російськи", "борщ по-українськи"", – сказав актор.

Його заява викликала хвилю обурення з боку українців в коментарях, які нагадали, що подібне російське блюдо – це щі. Деякі також стали іронізувати і пропонувати піти далі і привласнити росіянам піцу, бургери, хамон або сир Брі.

Водночас переважали звичайно ж російські коментатори, які часто нагадували про те, як вони окупували Крим.

Реакція соцмереж.

Реакція соцмереж.

Реакція соцмереж.

Реакція соцмереж.

Реакція соцмереж.

Реакція соцмереж.

Реакція соцмереж.

Реакція соцмереж.

Реакція соцмереж.

Реакція соцмереж.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бочаров вже потрапляв в скандал через своєї заяви щодо вибуху в політехнічному коледжі в Керчі, який стався в 2018 році і забрав життя 21 людини.