Російські військові виступили з критикою влади і закликали Путіна подати у відставку. Заява

Військові РФ з "Общероссийского офицерского собрания" розкритикували ситуацію в країні і дії влади, зокрема й президента Володимира Путіна, і закликали уряд подати у відставку.

Відповідну заяву було опубліковано на сайті організації. В "ООС" зажадали "усунення від управління країною і президента, і сформованого ним уряду" (щоб подивитися документ, доскрольте сторінку до кінця).

"Якщо у них залишилася хоч крапля совісті й честі, пропонуємо їм самим подати у відставку! Якщо не залишилося і краплі – треба зробити все можливе для реалізації нашої вимоги", – вказано в заяві.

Військові згадали про протестні акції в РФ, а також про правки до Конституції, які вніс Путін.

"Гарант конституції" не тільки виявився нездатним забезпечити конституційний порядок у країні, але й здійснив ініціативу щодо зміни конституції з метою отримання гарантій перебування при владі шляхом введення безлічі незначних поправок, що камуфлювали його справжні наміри", – зазначили військові.

Вони вважають, що протестні настрої росіян "неминуче досягнуть такого масштабу, за якого олігархічна влада буде зметена".

Керівна верхівка, як ідеться в документі, намагається "будь-що-будь втриматися при владі, продовжувати грабіжницьку політику, придушувати будь-яку активність і протести населення".

Водночас федеральні ЗМІ "фактично обдурюють населення, спотворюючи реальну картину дійсності", вказали офіцери.

"Президент і уряд Росії проявили не тільки свою повну нездатність забезпечення розвитку Росії, її повернення до лав провідних держав світу, а й ворожість інтересам народу. Їх необхідно негайно усунути від обійманих посад і відповідно покарати", – заявили військові.

Вони також звернулися до силовиків, закликавши їх керуватися "своєю совістю і честю", а також нагадали, що за виконання злочинних наказів офіцери поліції, ФСБ і Росгвардії несуть таку ж відповідальність, як і вищепоставлені начальники, що віддали їх.

"Ми підтримуємо протести проти несправедливості, що твориться у країні, незалежно від "політичних уподобань" протестувальників", – заявили в "ООС".

Додамо, на сайті організації зазначено, що "ООС" створили ветерани та чинні співробітники правоохоронних органів і силових структур, "які не погоджуються з офіційним трактуванням стану Збройних сил".

Як писав OBOZREVATEL, російський журналіст і опозиціонер Ігор Яковенко заявив, що протести в РФ будуть продовжуватися, оскільки не усунено їхню причину. На його думку, дії влади лише підсилюють обурення народу, і це рано чи пізно призведе до "вибуху".