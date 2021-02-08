Російські вчені заговорили про удари по НАТО з космосу
Російські військові вчені запропонували застосовувати проти Північноатлантичного альянсу (НАТО) Повітряно-космічні сили.
Як пише пропагандистське видання РИА Новости, так Росія нібито повинна буде реагувати на багатосферні операції згаданого блоку на землі, в морі, повітрі, космосі й кіберпросторі. Тому в країні-агресорі задумалися про нанесення зустрічного або попереджувального удару.
В якості засобів ураження вчені РФ запропонувалиодночасно задіяти авіацію, безпілотні літальні апарати, крилаті й балістичні ракети, засоби радіоелектронної боротьби, а також зброю на нових фізичних принципах. Зокрема, мова йде про гіперзвукову ракету "Кинджал", якою неодноразово хвалився російський президент Володимир Путін.
На думку вчених РФ, в разі загрози локальної війни їхня країна повинна мати можливість перейти від політики ядерного стримування до нанесення превентивного ураження усіма видами озброєнь.
При цьому вони підкреслили, що дії Росії з протидії західним противникам повинні бути мінімум на крок-два попереду.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше колишній радник Путіна, економіст Андрій Ілларіонов розповів, що секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев наполягав на можливості для РФ першою завдавати ядерних ударів.
Більш того, він пропонував внести такі норми в концепцію національної безпеки країни-агресора.
На початку червня Путін все-таки видав документ, в якому затвердив умови використання ядерної зброї. Відповідне рішення буде приймати винятково президент РФ.
Застосування такого виду зброї розглядається нібито як крайній захід і засіб стримування в разі загрози агресії проти Росії.