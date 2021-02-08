Російські вчені заговорили про удари по НАТО з космосу

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Новини Росії
25,7 т.
Балістичні ракети

Російські військові вчені запропонували застосовувати проти Північноатлантичного альянсу (НАТО) Повітряно-космічні сили.

Як пише пропагандистське видання РИА Новости, так Росія нібито повинна буде реагувати на багатосферні операції згаданого блоку на землі, в морі, повітрі, космосі й кіберпросторі. Тому в країні-агресорі задумалися про нанесення зустрічного або попереджувального удару.

В якості засобів ураження вчені РФ запропонувалиодночасно задіяти авіацію, безпілотні літальні апарати, крилаті й балістичні ракети, засоби радіоелектронної боротьби, а також зброю на нових фізичних принципах. Зокрема, мова йде про гіперзвукову ракету "Кинджал", якою неодноразово хвалився російський президент Володимир Путін.

На думку вчених РФ, в разі загрози локальної війни їхня країна повинна мати можливість перейти від політики ядерного стримування до нанесення превентивного ураження усіма видами озброєнь.

При цьому вони підкреслили, що дії Росії з протидії західним противникам повинні бути мінімум на крок-два попереду.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше колишній радник Путіна, економіст Андрій Ілларіонов розповів, що секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев наполягав на можливості для РФ першою завдавати ядерних ударів.

  • Більш того, він пропонував внести такі норми в концепцію національної безпеки країни-агресора.

  • На початку червня Путін все-таки видав документ, в якому затвердив умови використання ядерної зброї. Відповідне рішення буде приймати винятково президент РФ.

  • Застосування такого виду зброї розглядається нібито як крайній захід і засіб стримування в разі загрози агресії проти Росії.

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