Російські силовики жорстко скрутили пенсіонерок на мітингу за Навального. Момент потрапив на відео

Російська поліція жорстко затримала пенсіонерок на акціях на підтримку арештованого опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, в Уфі п'ять поліцейських, то піднімаючи, то кидаючи, волокли жінку похилого віку в автозак (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Подібний випадок стався в Хабаровську – троє ОМОНівців тягли в автозак одну пенсіонерку, яка чинила відчайдушний опір.

Поки що наймасовіші акції протесту пройшли в Єкатеринбурзі (за оцінками ЗМІ, 7 тисяч осіб) і Новосибірську (за оцінками штабу Навального, 10 тисяч осіб).

По всій країні затримано вже близько 650 осіб, найбільше – у Владивостоці (понад 100 осіб).

Через перекриття в центрі Владивостока демонстранти вийшли на набережну Амурської затоки, звідки поліція їх витіснила на лід. Там протестувальники стали водити хоровод. До них приїхав катер на повітряній подушці з поліцейськими і заглох. Люди водили хоровод навколо нього.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 січня по всій Росії знову проходять акції на підтримку Навального. Перші протести почалися на Далекому Сході.