Російські силовики грубо затримали людину на інвалідному візку. Відео

У московському аеропорту "Внуково" (Росія), куди 17 січня мав прилетіти опозиціонер Олексій Навальний, поліцейські жорстко затримали чоловіка на інвалідному візку.

Як повідомляє РБК, він був з плакатом. Видання також опублікувало відповідне відео (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).

Чоловік спочатку лежав на підлозі біля інвалідного візка. кадр відео

На кадрах видно, що чоловік лежить на підлозі біля інвалідного візка, а навколо нього зібралося четверо поліцейських.

Силовики посадили його в інвалідний візок. кадр відео

Силовики підняли його і посадили у візок, а потім спробували силою зігнути йому ноги.

Коли вони почали котити чоловіка у візку, одна його нога впиралася в підлогу.

(Відео – РБК)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Навальний прибув до Москви з Берліна 17 січня, де він проходив лікування після отруєння "Новачком".

Спочатку літак мав приземлитися у "Внуково", однак борт направили в "Шереметьєво".

В аеропорту Навальний встиг виступити перед журналістами, а потім політика затримали за "багаторазові порушення випробувального терміну".

Також у "Внуково" затримали понад 50 осіб, але пізніше їх почали відпускати з відділень поліції.