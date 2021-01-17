Російські силовики грубо затримали людину на інвалідному візку. Відео

У московському аеропорту "Внуково" (Росія), куди 17 січня мав прилетіти опозиціонер Олексій Навальний, поліцейські жорстко затримали чоловіка на інвалідному візку.

Як повідомляє РБК, він був з плакатом. Видання також опублікувало відповідне відео (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).

На кадрах видно, що чоловік лежить на підлозі біля інвалідного візка, а навколо нього зібралося четверо поліцейських.

Силовики підняли його і посадили у візок, а потім спробували силою зігнути йому ноги.

Коли вони почали котити чоловіка у візку, одна його нога впиралася в підлогу.

(Відео – РБК)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Навальний прибув до Москви з Берліна 17 січня, де він проходив лікування після отруєння "Новачком".

Спочатку літак мав приземлитися у "Внуково", однак борт направили в "Шереметьєво".

В аеропорту Навальний встиг виступити перед журналістами, а потім політика затримали за "багаторазові порушення випробувального терміну".

Також у "Внуково" затримали понад 50 осіб, але пізніше їх почали відпускати з відділень поліції.