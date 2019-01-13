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Російські школярі побили вчительку до втрати свідомості

4.5тЧитати матеріал російською

Учень старших класів однієї зі шкіл Сизрані, Самарської області Росії, вдарив по голові свою вчительку. Викладачку фізкультури госпіталізували зі струсом мозку.

Про це повідомляє "РИА Новости", посилаючись на власне джерело в правоохоронних органах. За їхньою інформацією, причиною нападу стала спроба вчительки припинити сварку підлітків.

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Як розповіла свідок інциденту, на урок до дев'ятого класу прийшов восьмикласник і продовжив влаштований раніше конфлікт з однолітком. У перепалку втрутилася педагог, за що почавший сварку школяр вдарив її по голові. Зараз з винуватцем, батьками і свідками інциденту працюють інспектори у справах неповнолітніх.

Преступности.НЕТ

Преступности.НЕТ

Як повідомляв OBOZREVATEL, це далеко не перший випадок дитячої жорстокості в Росії:

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Тема
Інциденти в школах
Місце
Росія
Теги
Новини Росіїшколадіти
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Makc Махов
Makc Махов
Путлерюргент! Подготовка в Вермахт Кацапии! Дедываяваливермахтупамагали! Путин-Хуйло капут! 😃🤣🖕🇷🇺☠️☠️😆😀
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