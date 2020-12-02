Російські пропагандисти потрапили в расистський скандал через пародію на Обаму. Відео

Британське видання The Times звинуватило російський пропагандистський телеканал НТВ в расизмі через пародію на колишнього президента США Барака Обаму.

Йдеться про передачу "Міжнародна пилорама", яку веде Тигран Кеосаян, пише газета (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У пародії актриса, яка зображує 44-го президента США співає пісню "Я шоколадний заєць". А перебування на посаді Обами ведучий називає "темною стороною" американської історії і каже, що того можуть сприйняти за циганку в Росії.

Пародія на НТВ на Обаму. кадр відео

Зазначимо, що Тигран Кеосян є чоловіком Маргарити Сімоньян головної редакторки ще одного пропагандистського телеканалу Russia Today, яка пише для програми сценарії. За даними The Times, за один ефір подружжя отримує близько п'яти мільйонів рублів (1,8 млн грн).

Також газета підкреслює, що телеканалом НТВ володіє "Газпром" – один з найбільших спонсорів Ліги Чемпіонів УЄФА.

"Трансляція НТВ може поставити в незручне становище УЄФА, керівний орган європейського футболу, оскільки він прагне активізувати свої зусилля по боротьбі з расизмом", – пише видання, наводячи також коментар представника міжнародної організації Fare, яка разом з УЄФА веде антирасистську кампанію. "Як спонсори найбільшого клубного змагання в світовому футболі, яке ставить собі за мету пропаганду позитивних цінностей, "Газпром" повинен зробити заяву зараз і гарантувати, що подібний прояв расизму більше не повториться".

На публікацію вже відреагувала Симоньян. Вона написала у Twitter, що її чоловік, будучи "частиною етнічної меншини, регулярно жартує в ефірі над своїм великим етнічним носом і приналежністю до чорних".

"Погугліть, якщо не знаєте, які етнічні групи в Росії називають"чорними"", - порадила вона британським журналістам.

Twitter Маргарити Сімоньян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські прикордонники не пропустили на територію країни оператора телеканалу Russia Today. Громадянин Російської Федерації отримав заборону в'їзду на три роки.