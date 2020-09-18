Російські пропагандисти осоромилися з "сенсацією" з номера Навального. Відео

У пропагандистській програмі "Время покажет" на російському "Первом канале" осоромилися, показавши відео з номера опозиціонера Олексія Навального в готелі Томська, на якому був заблюрений будильник біля ліжка.

Ведучий програми Артем Шейнін заявив, що "навальнята все-таки не такі лохобани, як здаються", тому що в своєму відео "заблюрили годинник, на якому дуже добре було б видно час" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ти знімаєш це на відео, але потім, коли ти його викладаєш, у тебе вистачає думки: "а давайте-но будильничок заблюримо", – сказав він.

При цьому на оригінальному відео легко можна побачити, що будильник не заблюрений, час на ньому – 11:45.

Нагадаємо, 17 сенятбря на офіційній сторінці Навального в Instagram було опубліковано відео, як соратники і адвокат опозиціонера описували і упаковували все речі, що були в його готельному номері. Серед речей знаходилася пластикова пляшка з-під води, на якій потім німецька лабораторія виявила сліди отруйної речовини.

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