Російські пропагандисти осоромилися з "сенсацією" з номера Навального. Відео

У пропагандистській програмі "Время покажет" на російському "Первом канале" осоромилися, показавши відео з номера опозиціонера Олексія Навального в готелі Томська, на якому був заблюрений будильник біля ліжка.
Ведучий програми Артем Шейнін заявив, що "навальнята все-таки не такі лохобани, як здаються", тому що в своєму відео "заблюрили годинник, на якому дуже добре було б видно час" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Ти знімаєш це на відео, але потім, коли ти його викладаєш, у тебе вистачає думки: "а давайте-но будильничок заблюримо", – сказав він.
При цьому на оригінальному відео легко можна побачити, що будильник не заблюрений, час на ньому – 11:45.
Нагадаємо, 17 сенятбря на офіційній сторінці Навального в Instagram було опубліковано відео, як соратники і адвокат опозиціонера описували і упаковували все речі, що були в його готельному номері. Серед речей знаходилася пластикова пляшка з-під води, на якій потім німецька лабораторія виявила сліди отруйної речовини.
Як писав OBOZREVATEL:
20 серпня Олексію Навальному стало погано просто на борту літака. Літак екстрено сів, а політика терміново госпіталізували.
Навального доправили на лікування в Німеччину, в клініку Charite.
Там підтвердили, що Навального отруїли і він впав у штучну кому.
14 вересня німецький уряд повідомив про те, що три незалежні експертизи, враховуючи і проведені у Франції та Швеції, підтвердили, що Навального отруїли речовиною з групи "Новачок".
Того ж дня, під час телефонної бесіди, президент Франції Еммануель Макрон також заявив главі РФ Володимиру Путіну, що у нього є докази того, що опозиціонера Навального отруїли "Новачком".
15 вересня Олексій Навальний поділився першим фото після отруєння й виходу з коми.
За інформацією чиновника з органів безпеки ФРН, Навальний після одужання та лікування в Німеччині хоче повернутися в Росію.