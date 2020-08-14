Російські лікарі виступили проти вакцини від COVID-19: розробили дуже швидко

У Росії провели опитування медиків щодо вакцини від коронавірусу, яку створили в центрі Гамалії. Більшість з них заявили, що не готові зробити щеплення від COVID-19.

Опитування було проведено сервісом "Довідник лікаря", повідомляє "РБК". У ньому взяли участь більш ніж 3000 чоловік. Негативно відповіли 52% опитаних, згодні на вакцинацію 24,5%.

Медики порахували, що свідоцтв про ефективність створеної в центрі ім. Гамалії вакцини недостатньо. Так свою відмову брати участь у вакцинації пояснили 66% опитаних. 48% збентежило, що вакцину розробили дуже швидко.

20% при цьому заявили, що будуть рекомендувати вакцинацію пацієнтам, колегам або знайомим.

Нагадаємо, напередодні міністр охорони здоров'я РФ Михайло Мурашко заявив, що перша партія російської вакцини від коронавірусу буде готова вже в цьому місяці. Разом з тим, за його словами, щодо неї потрібно провести подальші клінічні дослідження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін заявив, що одна з його дочок зробила щеплення від коронавірусу російською вакциною. Так він оголосив про реєстрацію першого в світі препарату від COVID-19, який, за його словами, ефективний і формує стійкий імунітет до вірусу.

У той же час радник американського президента Келліенн Конуей заявила, що російська вакцина від коронавірусу пройшла дуже мало клінічних тестів, а її схвалення без заключної, третьої, фази випробувань – безвідповідальний крок.