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Російські лікарі відразу виявили ознаки отруєння у Навального – Reuters

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Новини Росії
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Російські лікарі розповіли про стан Навального відразу після отруєння

Російські лікарі, які першими надавали медичну допомогу опозиційному політику Олексію Навальному, заявили, що не виявили у нього порушень обміну речовин і підвищення рівня цукру в крові.

Свою версію, яка відрізняється від діагнозу, поставленого в лікарні Омська, вони розповіли Reuters.

Троє співрозмовників агентства зазначили, що проведений ще в літаку тест на глюкозу показав, що цукор в крові політика міститься в кількості 3-5 мілімолей на літр, що відповідає нормі. Два інших джерела підтвердили, що рівень цукру в крові Навального не був аномальним.

"Ніякого діабету там не було, все відразу перевірили і виключили цей варіант. Показник був в нормі, з вуглеводним обміном проблем не було", – зазначив один з них.

За словами чотирьох з п'яти співрозмовників, лікарі, котрі допомагали першу допомогу Навальному, спостерігали клінічну картину отруєння, але не ознаки порушення обміну речовин.

"Навальний перебував в ступорі, свідомість у нього було заплутано, він нічого не міг пояснити", – цитує одного з них Reuters.

Джерела агентства стверджують, що в перші 12 хвилин медики виключили ймовірність розвитку діабетичної коми або інсульту у Навального.

При цьому одне з джерел в лікарні Омська розповіло, що наказ відпустити опозиціонера до Німеччини надійшов безпосередньо з Кремля.

"Ми сиділи в кабінеті, коли подзвонили з Кремля і сказали відпустити хворого", – сказав він, додавши, що причини їм не пояснили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, три незалежні експертизи, враховуючи і проведені у Франції і Швеції, підтвердили, що російський опозиціонер Олексій Навальний був отруєний речовиною з групи "Новачок".

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РосіяотруєнняОлексій Навальний
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