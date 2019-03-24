Російське місто завалило тисячами риб'ячих голів: моторошні кадри

У російському Петропавловську-Камчатському КамАЗ розсипав вісім тонн протухлих риб'ячих голів на проїжджу частину біля будівлі уряду.

Відповідний інцидент прокоментував глава міста Віталій Іваненко на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши відео (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

"У центрі міста через поломку заднього борту вантажівки розсипано рибні відходи. Винні особи були встановлені протягом 15 хвилин", – розповіла він.

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За словами Іваненка, компанія-власник вантажівки буде притягнута до адміністративної відповідальності за порушення міських правил благоустрою. Їй загрожує штраф до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

На офіційному сайті уряду Камчатського краю відзначається, що причиною інциденту стала халатність водія вантажівки. За словами заступника представника уряду Сергія Хабарова, проблема виникла через те, що чоловік не закріпив належним чином задній борт. Тому близько восьми тонн рибних відходів виявилися на дорозі.

Губернатор краю Володимир Ілюхін жорстко висловився з приводу НП на дорозі. Він наголосив, що такі інциденти неприпустимі.

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"Я доручив інспекції екологічного нагляду і міністерству рибного господарства Камчатського краю розібратися, на якій підставі через історичний центр міста хто-небудь вважає можливим неналежним чином перевозити відходи, а міському голові – вжити заходів, в тому числі адміністративні, в частині порушення правил благоустрою", – зазначив він.

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