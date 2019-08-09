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Російська журналістка розгромила пропагандистів за увагу до України

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Російська журналістка Олена Риковцева висміяла російських пропагандистів, які в своїх ефірах постійно обговорюють Україну.

Про курйоз вона розповіла на своїй сторінці в Facebook. Журналістка підкреслила, що при цьому пропагандисти кожен раз вигадують виправдання.

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"Сміх. Щоранку ведучі "експертного ефіру" Росії-24 намагаються виправдатися, чому у них знову Україна. У мене вже колекція цих оправдалок", – написала вона.

Олена Риковцева

Олена Риковцева

ФБ Риковцева

Сьогодні, за словами Риковцевої, черговий маразм видав Олександр Кареєвский.

"Тема України не йде з наших обговорень. Це здавалося б дивно. Здавалося б, все вже обговорили. Але звідти постійно приходять новини. Ось турецький вояж Зеленського наприклад. Тому знову є що обговорити", – процитувала вона його.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "кремлівські ЗМІ попалися на черговий брехні і пропаганді.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Олена Риковцева
Місце
Росія
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Питон Каа
Питон Каа
Ну а почему бы и нет, раз зрителям смешно. Раньше передачи Петросяна каждый вечер показывали, а теперь на политические ток-шоу приглашают украинских "экспертов" разной степени кретинизма и высмеивают их там "на все корки", народу нравится...
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