У середу, 13 січня, на засіданні уряду Росії Володимир Путін продемонстрував ознаки старечої деменції. По-перше, він заявив, що російська вакцина "взагалі найкраща в світі". По-друге, що "спостерігається деяке зниження (захворюваності коронавірусів Covid-19 в Росії - прим. автора), але заспокоювати нас це не повинно". По-третє, доручив почати масову вакцинацію росіян.

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На лицах участников заседания отразилось душевное смятение, ведь 2 декабря 2020 года президент России уже поручал начать масштабную вакцинацию. К счастью, на помощь Владимиру Путину, который на старости лет не помнит, какие поручения, кому и когда давал, пришла вице-премьер Татьяна Голикова. Она заявила, что с понедельника, 18 января, власти готовы выполнить его "поручение по переходу от масштабной вакцинации к более широкой вакцинации населения уже в январе—феврале и так далее". В чём разница между масштабной, массовой и широкой вакцинацией никто из присутствующих так и не понял, ровно, как и то, когда же она начнётся: "в январе—феврале" или "и так далее".

Однако, как вакцинацию в России не назови, масштабней, массовей и шире от этого она не станет. Точное число привитых от коронавируса Covid-19 в РФ не знает никто, ведь федеральные и местные власти наперегонки публикуют противоречащие друг другу цифры.

В частности, 2 января 2021 года министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о 800 тыс. вакцинированных, 6 января Российский фонд прямых инвестиций (РПФИ) отчитался об 1 млн человек, которым укололи "Спутник V", 10 января — 1,5 млн. Так и осталось загадкой, как российским властям удалось всего за неделю, с 2 по 10 января, привить 700 тыс. человек в то время, как на вакцинацию 800 тыс. ушёл целый месяц. Ровно, как и то, как они считают привитых — по первому или по второму уколу. Дело в том, что вакцина двухкомпонентная, и сначала надо пройти первую вакцинацию, а спустя 21 день — вторую. Судя по цифрам РПФИ, речь идёт о первом уколе, ведь вряд ли власти успели привить 1,5 млн человек за первую неделю, чтобы те успели получить второй укол в течение первого месяца вакцинации. Если да, то это — очередная подтасовка цифр (чем путинская Россия часто грешит), ведь вакцинированными могут считаться лишь те лица, которые получили первый и второй укол.

Вероятно, "секрет успеха" масштабной вакцинации в РФ заключается в том, что она идёт только на бумаге. В частности, эксперты фонда "Петербургская политика" проанализировали первый месяц и пришли к выводу, что к началу января 2021 года в 42-х регионах из 85-ти "доступность вакцины отсутствовала". Исходя из официальных данных, эксперты разделили регионы РФ на шесть групп в зависимости от того, могут ли жители привиться по собственному желанию. В группы со "средней" и "высокой доступностью" вошли только десять регионов, в частности, Москва, где к 1 января 2021 года было вакцинировано всего 50 тыс., Московская область — порядка 17,1 тыс. человек к 6 января. Для сравнения, только за один день в Турции было привито 100 тыс. граждан.

К слову, в Турции прививку получил и 66-летний Реджеп Эрдоган в то время, как 68-летний Владимир Путин так её и не сделал. Ещё 17 декабря 2020 года на итоговой пресс-конференции президент России обещал вакцинироваться "Спутником V" сразу, как будут сняты возрастные ограничения. 26 декабря в РФ разрешили использовать вакцину для россиян от 60 лет и старше, а также убрали с глаз пугающий народ огромный перечень противопоказаний, но Владимир Владимирович не спешит рисковать жизнью. Уж он-то знает, что разработчикам "Спутник V" есть что скрывать, и не спешит приносить в жертву российской науке своё здоровье.

По случаю, освежим память читателей перечнем противопоказаний "Спутник V", ранее опубликованный на официальном сайте мэра Москвы:

— Возраст 60 лет и старше;

— Заболевания печени и почек;

— Выраженные нарушения функции эндокринной системы (сахарный диабет);

— Тяжёлые заболевания системы кроветворения;

— Эпилепсия, инсульт и другие заболевания центральной нервной системы;

— Заболевания сердечно-сосудистой системы (инфаркт, миокардит, эндокардит, перикардит, ишемическая болезнь сердца);

— Первичный и вторичный иммунодефицит, аутоиммунные заболевания;

— Заболевания лёгких, астма, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь лёгких) у пациентов с метаболическим синдромом и сахарным диабетом, аллергическими реакциями, атопией, экземой.

Президент России не только отказывается от вакцинации "Спутником V", но и нарушает санитарные нормы. В частности, на Рождественской службе в храме Владимир Путин появился без маски и перчаток, не соблюдал социальной дистанции с "прихожанами". Но "прихожан" нам не особо жалко, ведь это, наверняка, были переодетые сотрудники российских спецслужб, которых предварительно несколько недель "мариновали" на карантине. Российские власти активно штрафуют граждан за нарушение масочного режима, но президента это не касается, ведь в России своим всё, народу — закон. Для сравнения, первые лица других стран появляются в общественных местах, соблюдая санитарные нормы и предосторожности. Очевидно, своим демаршем Владимир Путин пытается показать избирателям, что он полон сил и "в трудах аки пчела". Но ввиду преклонного возраста и слухов о проблемах со здоровьем, которые за его спиной распускает близкое окружение, в это мало верится.

На массовой вакцинации "коронавирусные конфузы" Владимира Путина не закончились. В частности, его заявление о "некотором снижении" заболеваемости не выдерживает никакой критики. Исходя из официальных данных, РФ остаётся на четвёртом месте в мире по количеству новых случаев. Утром 13 января, накануне заседания правительства России, в котором участвовал Владимир Владимирович, оперативный штаб опубликовал информацию о том, что в стране за минувшие сутки умерло максимальное количество людей с начала 2021 года — 531 человек. На следующий день, 14 января, был поставлен новый антирекорд — 566 летальных случаев за сутки. Всего общее число летальных исходов достигло 63 940 человек. Президент России в очередной раз продемонстрировал, что не знает, чем живёт страна.

Ну и "вишенка на торте" — заявление Владимира Путина о том, что российская вакцина "вообще самая лучшая в мире". Это что-то из области девичьих романтических грёз о принце на белом коне: все о нём мечтают, но никто его не видел. Разработчики вакцины так и не предоставили научной общественности полный отчёт о клинических испытаниях "Спутник V", исходя из чего даже российские учёные (учёных "загнивающего Запада" оставим в сторонке) сделали вывод — разработчикам "есть что скрывать". Вакцина прошла I-II фазы клинических испытаний, в которых участвовало всего по 38 человек, после чего получила временную регистрацию до окончания испытаний. Однако III фаза, стартовавшая 26 августа 2020 года, фактически сорвана из-за начала вакцинации в России.

К слову, регистрация "Спутник V" не говорит о безопасности и эффективности вакцины. Как заявили российские учёные, "система регистрации в нашей стране отличается очень низкими стандартами проверки качества. Иначе нельзя объяснить, почему у нас зарегистрированы, например, релиз-активные препараты вроде „Анаферона“ и „Эргоферона“, которые относятся к гомеопатическим средствам — в них нет действующего вещества. Поэтому аргумент „если зарегистрировано, значит, работает“ в России, увы, заведомо не действует".

Всё, что касается российской вакцины, покрыто "слоем пропаганды", так что уже и не отличишь: где правда, а где — ложь. Об этом свидетельствуют и исследования Рабочей группы по стратегическим коммуникациям Европейской комиссии (East Stratcom), которая составила рейтинг фейков, распространявшихся в 2020 году близкими к Кремлю медиа. На первом месте оказался Навальный, на втором – Covid-19 и всё, что с ним связано, включая вакцину. Как отметили эксперты, пропаганда отрабатывала несколько направлений: а) беззастенчиво рекламировала "Спутник V"; б) дискредитировала препараты других стран.

Однако если в прошлом году Россия пыталась дискредитировать западные вакцины, то в 2021 году – китайские. "Спутник V" не может на равных конкурировать с ними, и Китай активно расширяет рынки сбыта, вытесняя РФ. Это не может не беспокоить Владимира Путина, который использует вакцину от коронавируса Covid-19 в своих геополитических авантюрах. В частности, если говорить об Украине, стоят цели: а) дискредитировать украинские власти и расколоть общество (этому будут способствовать, как отказ от российского препарата, так и его закупка); б) снять западные санкции с России за то, что та якобы "спасла" человечество.

Примечательно, что президент Турции Реджеп Эрдоган получил китайскую вакцину, а не российскую — как и все 100 тыс. человек в первый день вакцинации в стране. Россия активно продвигала "Спутник V" на турецкий рынок, однако 9 декабря 2020 года министр здравоохранения Турции Фахреддин Коджа заявил в интервью турецкой газете Haberturk: "Это аденовирусная вакцина („Спутник V“ — прим. автора). Проблема возникла из-за соответствия GLP. Россия не могла ей соответствовать. По этой причине ВОЗ и мир не может закупать эту вакцину. Эта вакцина также не может получить нашу лицензию. Поэтому она не входит в нашу сферу интересов". Москва возмутилась, и турецкие власти назвали заявление "недоразумением", сообщив, что "Спутник V" должен "пройти надлежащую лабораторную практику по токсикологии", и "если все будет успешно", то "проблем не будет". Прошёл месяц — российский "вакцинный воз" и ныне там, а турецкие власти одобрили китайский препарат.

К слову, это именно та вакцина, которую закупает Украина, и не только она. В частности, на днях стало известно, что Венгрия достигла договорённость с Китаем о закупке вакцины от коронавируса, первая партия будет включать порядка 1 млн доз. Россия пыталась рассорить европейцев, подсовывая Венгрии свой чудо-препарат, вместо сертифицированных в ЕС, однако вакцинная спецоперация провалилась. В декабре 2020 года венгерские власти отказались покупать "Спутник V", деликатно сославшись на "недостаточные мощности производства" в РФ. В РПФИ новость об отказе от российской вакцины в пользу европейских и китайских назвали фейком, однако сегодня мы видим, что это был никакой не фейк, а правда.

Но затеянная Россией вакцинная война с Китаем не сулит Владимиру Путину ничего хорошего. В частности, стало известно, что Пекин отказался от российской рыбы из-за того, что на ней были обнаружены возбудители коронавируса Covid-19. С учётом того, что Китай является крупнейшим импортёром рыбы из РФ, а в самой России нет мощностей для её переработки и хранения, ситуация катастрофическая.

Но это решение Китая может сыграть на руку простым россиянам. Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев предложил государству выкупить рыбу, которая застряла в портах, и раздать её бедным. По его словам, "это можно сделать за счёт „размораживания“ программы адресной помощи малоимущим слоям населения и включения в неё рыбы". Правда, сказал он это в декабре 2020 года, и пока мы не слыхали, чтобы в России государство с барского плеча раздавало бесплатно дальневосточные деликатесы.

И напоследок, раз уж мы говорим о 33 несчастьях. Вечером 14 января стало известно, что Twitter заблокировал официальный аккаунт "Спутник V". Об этом сообщили в РПФИ: "Мы выясняем причины произошедшего. Мы просим всех наших подписчиков написать в Twitter с просьбой восстановить нам доступ". Неужто из-за пропагандистских фейков...

Как говорят в народе: "Пришла беда — отворяй ворота".