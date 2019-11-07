Російська служба ООН у Twitter зганьбилася фейком і насмішила фанатів Fallout 3

Офіційний акаунт у Twitter російського представництва ООН у середу, 6 листопада, проілюстрував повідомлення про екологічні наслідки воєн скріншотом із комп'ютерної гри Fallout 3.

Замітка про важливість захисту природи була опублікована до Міжнародного дня запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів також на сайті організації, тільки з іншим фото, на якому зображений миротворець, який доглядає за саджанцем (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Кадр із постапокаліптичної гри Fallout 3 iz.ru

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До того ж, до замітки на ресурсі твіттер-акаунт організації опублікував пост такого характеру:

"Застосування токсичних речовин у В'єтнамі, палаючі нафтові вишки під час війни в Кувейті. Косово, Ірак, Сьєрра-Леоне, Ліван, Ліберія, Україна — усі ці країни зазнали серйозної екологічної шкоди внаслідок військових дій".

До твіту прикріпили скріншот із популярної серед ґеймерів гри Fallout 3, на якому зображені околиці Вашинґтона після ядерної війни. На зображенні при цьому залишився цифровий водяний знак Bethesda (компанії-розробника комп'ютерних ігор).

На зображенні при цьому залишився цифровий водяний знак Bethesda se7en.ws

Без жартів і відсилок до гри не обійшлось.

Картинка из Fallout? Серьёзно? — Житель Саратова (@again4saratov) November 6, 2019

Статью Коготь Смерти писал? — Ероха (@SunFoxx_) November 6, 2019

Через три години, після того, як інформацію про це поширили інтернет-ЗМІ, пост переопублікували з уже реальним фото, видаливши попередню публікацію. Зміст нового поста залишили без змін.

Той самий пост з уже оновленим фото Скріншот / @UnitedNationsRU

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2017 році Міноборони Росії звинуватило США в допомозі терористам ІДІЛ, використавши як доказ скріншоти з комп'ютерної гри і відео ударів армійської авіації Іраку.

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