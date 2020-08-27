Російська ракета "Тріумф" впала під час навчань: момент потрапив на фото

Під час військових навчань на полігоні Ашулук в Астраханській області (Росія) впала ракета російського ракетного комплексу С-400 "Тріумф".

Інцидент трапився 26 серпня і був зафіксований на камеру фотографом агентства EPA/EFE Юрієм Кочетковим. Відповідним фото він поділився на своїй сторінці в Instagram.

"Ракета російського комплексу С-400 впала на полігоні Ашулук в Астраханській області Росії 26 серпня 2020 року", – підписав кадр його автор.

Момент падіння ракети "Тріумф" Instagram Юрія Кочеткова

Тим часом пресслужба Міноборони Росії встигла відзвітувати про нібито успішність навчань й відсутність будь-яких інцидентів.

"Всі розподілені полку повітряні цілі були успішно знищені. Полк в черговий раз підтвердив високий рівень бойової виучки та злагодженості розрахунків", – цитують в. о. командира з'єднання протиповітряної оборони Ленінградської армії ВПС і ППО полковника Олександра Шканова.

Пуски ракет проводили на полігоні Ашулук Міноборони Росії

Армія РФ тренувалася відбивати масований авіаудар Міноборони Росії

Запуск ракети комплексу С-400 в Астраханській області Міноборони Росії

Відзначимо, що стрільби на полігоні здійснювали розрахунки зенітного ракетного полку Ленінградського об'єднання ВПС і ППО Західного військового округу РФ. Військовослужбовці країни-агресора відпрацьовували завдання вібиття масованого ракетного авіаційного удару.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали невдалі постріли російських ракет по цілях на Міжнародних армійських іграх-2020. При цьому голос за кадром на відео кожен невдалий удар коментував як прицільний.