МоваЯзык

Топтеми:

Російська ракета "Тріумф" впала під час навчань: момент потрапив на фото

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Новини Росії
9,7 т.
В Астраханській області впала ракета комплексу С-400

В Астраханській області впала ракета комплексу С-400.

Під час військових навчань на полігоні Ашулук в Астраханській області (Росія) впала ракета російського ракетного комплексу С-400 "Тріумф".

Інцидент трапився 26 серпня і був зафіксований на камеру фотографом агентства EPA/EFE Юрієм Кочетковим. Відповідним фото він поділився на своїй сторінці в Instagram.

"Ракета російського комплексу С-400 впала на полігоні Ашулук в Астраханській області Росії 26 серпня 2020 року", – підписав кадр його автор.

Юрій Кочетков

Момент падіння ракети "Тріумф"

Момент падіння ракети "Тріумф" Instagram Юрія Кочеткова

Тим часом пресслужба Міноборони Росії встигла відзвітувати про нібито успішність навчань й відсутність будь-яких інцидентів.

"Всі розподілені полку повітряні цілі були успішно знищені. Полк в черговий раз підтвердив високий рівень бойової виучки та злагодженості розрахунків", – цитують в. о. командира з'єднання протиповітряної оборони Ленінградської армії ВПС і ППО полковника Олександра Шканова.

Пуски ракет проводили на полігоні Ашулук

Пуски ракет проводили на полігоні Ашулук Міноборони Росії

Армія РФ тренувалася відбивати масований авіаудар

Армія РФ тренувалася відбивати масований авіаудар Міноборони Росії

Запуск ракети комплексу С-400 в Астраханській області

Запуск ракети комплексу С-400 в Астраханській області Міноборони Росії

Відзначимо, що стрільби на полігоні здійснювали розрахунки зенітного ракетного полку Ленінградського об'єднання ВПС і ППО Західного військового округу РФ. Військовослужбовці країни-агресора відпрацьовували завдання вібиття масованого ракетного авіаційного удару.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали невдалі постріли російських ракет по цілях на Міжнародних армійських іграх-2020. При цьому голос за кадром на відео кожен невдалий удар коментував як прицільний.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

РосіяАстрахань
Поділитися в Facebook
  2. Новини Росії