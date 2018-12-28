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Економіка вибухне, Путін буде безсилий: Слава Рабінович описав сценарій кінця Росії

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За ціни на нафту в 40 доларів за барель російська економіка вибухне катастрофічно швидко. Якщо вартість підніметься до 110 дол. за барель, економіка вибухатиме у довшій перспективі, повільно загниваючи

"Російська економіка сповільнила своє зростання ще до геополітичних авантюр Путіна. За 2013 рік вона виросла лише на 1,3% і це за ціни на нафту у 110 дол. за барель. Це зростання уповільнювалося від кварталу до кварталу, перетворившись на нуль. Потім настала рецесія. Тепер за неконкурентоспроможної середньозваженої вартості капіталу, за зруйнованої репутації країни і за неминучого і незворотного технологічного відставання, економіка Росії просто вибухне. Падіння неминуче за будь-якого з цих сценаріїв. Падіння і вибух неминучі за будь-якого з цих сценаріїв — за ціни на нафту 40 дол. чи за 110 дол. В останньому випадку економіка вибухатиме в довшій перспективі, повільно загниваючи", — написав у блозі на OBOZREVATEL російський фінансист Слава Рабінович.

Економіка вибухне, Путін буде безсилий: Слава Рабінович описав сценарій кінця Росії

За його словами, російське керівництво буде неспроможне відповісти на економічний виклик перед своєю країною.

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"Уряду і главі держави треба відповідати за економічний стан країни, якою вони керують. Але вони не захотіли цього робити у 2013-му, коли економіка вдруге за чотири роки впала в рецесію. Що вони зробили? Вони анексували Крим, розв'язали війну і знищили кілька десятків тисяч осіб. Ось що було зроблено тоді — перемкнули увагу і змінили порядок денний. В принципі, це у них вийшло. Так буде і надалі. Платитиме за все населення країни", — резюмував фінансист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за останній місяць російський рубль обвалився відносно долара. В кінці листопада він торгувався на позначці 66,48 руб/$, при цьому в середу, 26 грудня, він виріс до 68,75 руб/$

Пізніше в той самий день курс євро перевищив 79 руб. вперше з 18 вересня, а долар підскочив до позначки 69,35 руб. вперше з 12 вересня.

При цьому ціна на барель Brent за останній час опустилася до позначки 53,19 дол.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Теми
російська економікаСвітові ціни на нафтуПадіння рубля в Росії
Особи
Слава РабіновичВолодимир Путін
Місце
Росія
Теги
РосіяНовини Росії
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кацман Саша
кацман Саша
Шутка бо миряне фсё понимают буквально
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кацман Саша
кацман Саша
Блин я русско говорящий бандеровец,хочу закусить русскоговорящим младенцем
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Жартенко Екатерина
Жартенко Екатерина
Щас налетят свиноговнюки и будут орать.... а у вас???? У нас вы влезли с войной, и нефть мы не добываем, и гозовые месторождени в Крыму вы захапали, и проход кораблей ухудшили и и и.... у нас доллар 28гр, а у вас 34гр. И попиздите, как в Украине плохо. Кстати, мяско у нас 120, а у вас в москве 200, а в севасе 250 гривен. Молчу уже о яблоках в севасе 110 рубликов за 1 кг, а это 50 гривников, а у нас 7,5 - 10 гр. Это ваш мацковский сайт -ценомер печатает.
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Жартенко Екатерина, эта статья для тупого укроскота с памятью рыбок. славик уже ванговал развал РФ в 2015 году. Полностью взорвется: сколько месяцев осталось российской экономике: ... акой сценарий и аргумент — дело 12-36 месяцев. Но, скорее всего, кардинальное изменение произойдет еще раньше: экономика России полностью взорвется... https://apostrophe.ua/article/world/ex-ussr/2015-08-22/polnostyu-vzorvetsya-skolko-mesyatsev-ostalos-rossiyskoy-ekonomike/2134
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