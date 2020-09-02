Росії загрожує революція з жахливими наслідками, – Дробович

Російській Федерації загрожує революція, наслідки якої перевищать ті, що були в 1917 році.

Таку думку під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV висловив директор Інституту національної пам’яті, філософ Антон Дробович. "Якщо у росіян вистачить сил в мирний спосіб змінити ситуацію, то окей. Якщо не вистачить, тоді революція 1917 року буде здаватися їм легкою прогулянкою. Те, що назріває в Росії, може мати жахливі наслідки", – заявив він.

"Росія погано закінчить, якщо продовжить в такому ж дусі", – зазначив філософ. Він уточнив, що має на увазі несправедливі війни, які веде РФ, зокрема, в Україні, які отримують відповідну міжнародно-правову оцінку.

"Є всі підстави вважати, що найближчим часом у них буде велика проблема, якщо військово-політичне керівництво не змінить своє ставлення. І закінчиться це, скоріш за все, розпадом", – спрогнозував Дробович.

Як писав OBOZREVATEL, топпропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що за масовими протестами в Хабаровську нібито стоять українські активісти. За його словами, вони хочуть "розвалити Росію", відокремивши цей край.