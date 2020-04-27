Президенту Росії Володимиру Путіну загрожують серйозні проблеми через коронавірус, який максимально послабить всю Росію і його владу зокрема.

Такою думкою поділився директор із російських досліджень в Американському інституті підприємництва Леон Арон у матеріалі для The Wall Street Journal.

"Дні, коли надупевнена в собі Росія відправляла літаки з медичними ресурсами в Італію, Сербію і США, тепер здаються історією стародавнього світу", – сказано в статті.

Росії спрогнозували катастрофу через коронавірус

За словами Арона, Росія сильно постраждала від економічної кризи і це тільки погіршує ситуацію: "Ні економіка, ні рубль навряд чи скоро відновляться. У наступні кілька місяців тяготи, пов'язані з коронавірусів, можуть привести до зниження доходів у середньому на 18%, і до 8 млн росіян можуть втратити роботу".

"Найгірші з прогнозів російських спостерігачів – "руйнування системи" або навіть "найпотужніший з 1917 року політична струс" – все ще малоймовірні, принаймні в короткостроковій перспективі. У російській політичній системі достатньо стійкості, і люди дуже стурбовані виживанням, щоб виходити на вулиці. Проте немає ніяких сумнівів у тому, що це буде найскладніше завдання, з якою зіткнувся президент Володимир Путін за 20 років свого правління", – додав дослідник.

"Путін, швидше за все, врятує себе і свій режим. І все ж гнів збережеться і, ймовірно, спливе в 2024 році, коли росіянам доведеться брати участь в електоральному фарсі з метою надати йому легітимність. COVID-19, може, і не знищить президентство Путіна, але він заклав під нього бомбу уповільненої дії", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія зізналася у втраті 100 млрд на день через коронавируса.

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