"Це будуть дні жалоби": Росії напророкували спалах COVID-19 на травневі свята

Журналіст німецького видання Der Standard припустив, що травневі свята загрожують стати в Росії днями жалоби через те того, що кількість заражень коронавірусом різко зросла.

Як Андре Баллен написав у своїй статті, введення електронних перепусток в метро 15 квітня призвело до хаосу і різкого стрибка інфікування COVID-19. Так, в Росії за минулі дні зафіксували найбільшу кількість заражень вірусом – понад 10 тисяч нових випадків. Більшість з них в Москві.

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"Москвичам врізалися в пам'ять ці кадри: кілометрові затори на в'їздах у місто і величезна тиснява біля входів метро, основний засіб транспорту міста. Введення електронних перепусток 15 квітня призвело до гігантського хаосу, який був схожий на метушню в американських аеропортах після поспішно введеної заборони на в'їзд. У перший день поліція не справлялася з контролем пропусків. Тепер, через два тижні, російська влада констатували різкий стрибок числа заражень. Випадковість це чи ні – але імідж мера Москви Сергія Собяніна як критичного менеджера постраждав", – вказав журналіст.

За його словами, керівництво РФ "і без того ходить по лезу ножа" – воно повинно гальмувати поширення коронавірусу, але одночасно не може зовсім задушити вже серйозно постраждалу економіку. Він нагадав, що тепер Росія з 145 тисячами заражених займає у світовій статистиці сьоме місце, слідуючи за Німеччиною.

"Якщо спочатку органи охорони здоров'я очікували піку кризи в кінці квітня, то тепер ці прогнози були поспішно зрушені. Кремль продовжує сподіватися, що пік захворюваності буде досягнуто принаймні в середині травня. Адже в той час як в Москві система охорони здоров'я, яку Собянін мобілізував вже кілька тижнів тому, ще справляється з потоком пацієнтів, багато регіонів проспали підготовку до пандемії", – йдеться в статті.

Журналіст стверджує, що поки епіцентром епідемії все ще є Москва, однак тенденція стрімко йде вгору і в регіонах наслідки загрожують стати найбільш серйозними, адже на відміну від столиці тут мало фінансових резервів для того, щоб в короткі терміни знайти нові лікарняні ліжка, апарати ШВЛ або медперсонал. У результаті смертність, яка на даний момент ще є помірною, може сильно зрости, пише Баллен.

"Якщо травневі свята, які росіяни традиційно використовують для поїздок на дачу і шашликів, приведуть до подальшого загострення ситуації, обмеження пересування будуть не тільки продовжені – масштабно посилиться і їх реалізація. Вже зараз через COVID-19 Кремль надав поліції безпрецедентні права. Так, поліцейські можуть розкривати автомобілі, огороджувати житлові будинки і стріляти на ураження", – пише Der Standard.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії був зафіксований антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу – за добу в країні підтвердили +10 633 діагнозів COVID-19.

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