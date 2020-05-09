Росіян обурив салют в Москві до 9 травня в розпал в країні епідемії коронавірусу.

У суботу в московське небо запустили понад 10 тисяч феєрверків. Салют тривав 10 хвилин, для цього використали близько 90 одиниць техніки. Відео опублікував журналіст Кремля Дмитро Смирнов в Twitter.

Однак безліч користувачів мережі не оцінили салют, нагадавши про проблеми, з якими зіткнулася РФ. Майже 200 тисяч осіб в Росії заразилися коронавірусом, з них більше 10 тисяч за останню добу.

За цим показником Росія посідає вже п'яте місце в світі, а добовий приріст кількості хворих б'є антирекорди в Європі. Також 9 травня в Москві сталася страшна пожежа в лікарні, де лікують пацієнтів з COVID-19.

Зарево над Москвою: Святковий салют на честь 75-річчя Перемоги pic.twitter.com/wBFpRYVgdG - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) May 9, 2020

"Зарево в іншому місці було. На півночі Москви сьогодні виникла пожежа в лікарні імені Спасокукоцького, де знаходилися хворі COVID-19", "І це в той час, коли горить лікарня з хворими на ковід", "Апофеоз війни", "Бенкет під час чуми", – пишуть в мережі.

Росію докорили в помпезному салют на 9 травня в розпал коронавируса

Як писав OBOZREVATEL, напередодні користувачі мережі порівняли промови Путіна і Зеленського до 9 травня. Глава РФ відзначився агресивною риторикою, тому вони більше оцінили звернення українського лідера, який закликав вшанувати загиблих і не влаштовувати "танці на кістках".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.