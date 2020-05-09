Головна Новини
10 травня • оновлено в 00:45
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Росії дорікнули в помпезному салюті на 9 травня в розпал коронавірусу

1.5т
Читати матеріал російською

Росіян обурив салют в Москві до 9 травня в розпал в країні епідемії коронавірусу.

У суботу в московське небо запустили понад 10 тисяч феєрверків. Салют тривав 10 хвилин, для цього використали близько 90 одиниць техніки. Відео опублікував журналіст Кремля Дмитро Смирнов в Twitter.

Однак безліч користувачів мережі не оцінили салют, нагадавши про проблеми, з якими зіткнулася РФ. Майже 200 тисяч осіб в Росії заразилися коронавірусом, з них більше 10 тисяч за останню добу.

За цим показником Росія посідає вже п'яте місце в світі, а добовий приріст кількості хворих б'є антирекорди в Європі. Також 9 травня в Москві сталася страшна пожежа в лікарні, де лікують пацієнтів з COVID-19.

"Зарево в іншому місці було. На півночі Москви сьогодні виникла пожежа в лікарні імені Спасокукоцького, де знаходилися хворі COVID-19", "І це в той час, коли горить лікарня з хворими на ковід", "Апофеоз війни", "Бенкет під час чуми", – пишуть в мережі.

Росію докорили в помпезному салют на 9 травня в розпал коронавируса

Росію докорили в помпезному салют на 9 травня в розпал коронавируса

"Бенкет під час чуми": Росії дорікнули в помпезному салюті на 9 травня
"Бенкет під час чуми": Росії дорікнули в помпезному салюті на 9 травня
"Бенкет під час чуми": Росії дорікнули в помпезному салюті на 9 травня
"Бенкет під час чуми": Росії дорікнули в помпезному салюті на 9 травня
"Бенкет під час чуми": Росії дорікнули в помпезному салюті на 9 травня

Як писав OBOZREVATEL, напередодні користувачі мережі порівняли промови Путіна і Зеленського до 9 травня. Глава РФ відзначився агресивною риторикою, тому вони більше оцінили звернення українського лідера, який закликав вшанувати загиблих і не влаштовувати "танці на кістках".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирило Лютий
Місце
Росія Москва
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
4
3
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kuksov Michael
Kuksov Michael
Это всё зависть сви до мая! Ведь раньше салюты были и в городе-герое Киеве, и в городе -герое Одессе
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Какой-то лютый бред. При чем тут 200 тысяч заразившихся? Тяжёлых совсем мало, лечатся по домам или вообще бессимптомные. Большинство, даже ПОДАВЛЯЮЩЕЕ большинство россиян празднуют 9 мая, зачем печатать тут брюзжание унылого гoвна - paгулей, выдающих себя за россиян и либералов-соросят? Их мнение никого в России не интересует
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Новини Росії

Коронавірус. Найважливіше

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги