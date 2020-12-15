Племінник Путіна провів з'їзд "антикорупційної" партії в елітному ресторані: ЗМІ підрахували витрати

Ексспівробітник ФСБ, бізнесмен Роман Путін, двоюрідний племінник президента РФ Володимира Путіна, створив нову партію "Росія без корупції" і провів її перший з'їзд в елітному ресторані "Яръ" у Москві.

Відповідні фото 15 грудня опублікував Telegram-канал "РИА Новости". "Інтерфакс" пише, що в московський ресторан з'їхалися 106 делегатів партії з 53 регіонів країни (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Як передають "Открытые медиа", середній чек у цьому закладі без урахування напоїв становить близько 2500 рублів (близько 950 гривень).

Оренда залу для банкету чи іншого заходу, як дізналися журналісти, коштує 4500 рублів з особи (1700 гривень) +10% за обслуговування. Виходячи із загальної кількості гостей, племінник президента РФ міг заплатити за організацію з'їзду близько 500 000 рублів (понад 189 000 гривень).

Нагадаємо:

Про те, що Роман Путін став головою партії "Народ против корупції" та збирається на вибори, стало відомо в липні 2020 року.

Про свої наміри піти в політику племінник Путіна заявляв у березні. Тоді він оголосив, що має намір створити партію на базі руху "Люди дела".

Верховний суд Росії на вимогу Мін'юсту ліквідував партію "Народ против корупції" в середині листопада.

Раніше племінник російського президента працював у ФСБ, був радником губернатора Новосибірської області на громадських засадах.

Роман Путін є сином Ігоря Путіна, двоюрідного брата глави РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL 14 грудня в Підмосков'ї знайшли застреленим виконавчого директора компанії, що відповідає за авіаційні тренажери для міністерства оборони РФ, Володимира Пасекунова. Тіло 37-річного чоловіка з вогнепальним пораненням в голову знаходилося в автомобілі, припаркованому на березі річки.