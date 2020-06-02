Ролик о "защите семьи": российская власть окончательно сошла с ума

Ігор Бігдан Новини Росії 16:23, 2.06.2020

Российская власть окончательно еб*нулась на теме гомосексуализма.

К назначенному на 1 июля голосованию за коронацию Путина запустили ролик о том, как ребёнка из детдома усыновляет пара ужасных, антироссийских по сути своей, геев.

В соцсетях "реклама" вызвала волну критики, обвинения в гомофобии и фашизме. Вот некоторые из отзывов:

"Что я понял из отвратительного ролика про поправки к конституции с детским домом: владельцы Mini — добрые, внимательные, любящие люди с большим сердцем, которые готовы взять на себя ответственность за воспитание ребенка"

"Следует отметить, что по сюжету ребенок попадает из одной нетрадиционной семьи (две толстые тетки в возрасте) в другую. Сценаристам двойку"

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