Головна Новини
2 червня • оновлено в 17:24
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Новини Росії

Ігор Бігдан
Ігор Бігдан
Всі статті автора

Ролик о "защите семьи": российская власть окончательно сошла с ума

6.8т
Читати матеріал російською

Российская власть окончательно еб*нулась на теме гомосексуализма.

К назначенному на 1 июля голосованию за коронацию Путина запустили ролик о том, как ребёнка из детдома усыновляет пара ужасных, антироссийских по сути своей, геев.

В соцсетях "реклама" вызвала волну критики, обвинения в гомофобии и фашизме. Вот некоторые из отзывов:

"Что я понял из отвратительного ролика про поправки к конституции с детским домом: владельцы Mini — добрые, внимательные, любящие люди с большим сердцем, которые готовы взять на себя ответственность за воспитание ребенка"

"Следует отметить, что по сюжету ребенок попадает из одной нетрадиционной семьи (две толстые тетки в возрасте) в другую. Сценаристам двойку"

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Ігор Бігдан Ігор Бігдан
Місце
Росія
Джерело
Джерело: Facebook Игоря Бигдана
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
48
14
Смішно
6
Цікаво
4
Сумно
6
Треш
Новини Росії

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 24 340.

    Вилікувалися: 10078. Померли: 727.

  • У світі захворіли понад 6,3 млн осіб, загинули – 377 тисяч.

  • В Італії оголосили про гучну перемогу над COVID-19 – зафіксований мінімальний приріст хворих.

  • Вчені попередили про згубні наслідки COVID-19, які тривають все життя.

  • Біолог пояснив природу хвороби – коронавірус вже не такий шкідливий.

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги