Если РФ выглядит как гопник, говорит как гопник и воняет от нее гоп-стопом, то это – гопник. И это – действительно так. Босяцкие ужимки Москвы проявляются везде и во всем. Начиная с того, что ей будет очен плохо, пока кому-то хорошо, пока у кого-то есть, а у нее нет, и потому она если не пытается у кого-то отнять, то испортить – точно, то есть из нее лезет гопник. Ее культура, связанная с тюремной романтикой, ее политика с "распальцовкой" и главное – бесконечные понты питерской шпаны составляют ее суть.

Московия мне напоминает пацана, который на "слабо" лижет железяку на морозе или хвастается, или взрослое тело, с гордостью вещающее, как оно "без закуси выпил литру и вырубился", это все – про нее. Но это же гопничество вылазит в таких областях, которые кажутся бесконечно далекими от этих тем. Например, как это может быть связано с космосом? Оказывается – легко.

Вот совсем недавно, когда американский Дракон отправился к МКС и показал убожество "Союза", российской лайбы, на которой до сих пор летают россияне, некто Рогозин заявил о том, что в ближайшее время будет разработан специальный батут, который станет доставлять российских космолетчиков непосредственно на Луну.

Казалось бы, мало что он по жизни рассказывать, одни только дырки в корпусе ракет, которые кто-то заклеил жевательной резиной, чего стоят, но тут вроде бы все звучит хоть и фантастично, как для убогой Московии, но все же – не вызывающе. Но это лишь до того момента, пока не вникнешь в суть различий того, что уже делают США в рамках своей программы Artemis и тех прожектов, которые озвучивает мсье Рогозин.

На самом деле, НАСА уже запустила несколько программ отбора нужных элементов или технологий, ключевых для программы, и процесс давно идет, набирая обороты. Пару месяцев назад мы писали о том, что Агенство выделило по миллиарду долларов трем командам разработчиков и производителей, которые уже работают над транспортным средством, которое будет готово к многоразовому использованию для посадки и старта с поверхности Луны.

Что интересно, участники конкурса ждали этой стадии отбора и уже имеют свои наработки, которые должны за 11 месяцев довести до стадии прототипов. Но ведь это – не единственное направление работы. В рамках другой части программы, идет разработка орбитальной лунной станции. А еще – станции для поверхности Луны. А кроме того, уже запущено финансирование нескольких групп разработчиков для решения очень специфичной проблемы, которая указывает на серьезность всей программы Artemis.

Речь идет вот о какой проблеме. Эффективность любых, а особенно – дальних путешествий, напрямую зависит от наличия ресурсов экспедиции. В первую очередь речь идет о топливе и воде, которой должно быть достаточно на все время путешествия, даже с учетом возможности регенерации. Большие емкости воды и топлива будут составлять существенную часть массы всего экспедиционного имущества. Чем меньше этого нужно будет брать с собой, тем больше останется места для другой полезной нагрузки. А ведь только топлива должно хватить на полет "туда-назад", ну и воды – тоже.

Но вот программа Artemis направлена на колонизацию Луны, Марса и самых ценных астероидов. А это значит, что и воды, и топлива понадобится очень много. Но вода есть на Марсе и даже на Луне. Правда, на луне она находится не в виде кусков льда или в каком-о подобном виде, а находится в лунном грунте, в виде микроскопических включений.

Причем, она находится в местах, которые почти не подвержены нагреванию солнечным светом, а значит – у полюсов. Там лунный грунт имеет температуру -233 градуса по Цельсию и потому вода не нагревается до таких температур, чтобы испариться в вакууме. Ряд исследовани, проведенных НАСА показывает, что в таких местах, содержание воды в грунте составляет 5,6% и по сути, дан положительный ответ на вопрос о том, можно ли на Луне собирать воду в количествах, которые позволят заправляться ею без полетов на Землю.

Но пока еще нет каких-то технологий, которые позволили бы начать добычу воды в промышленных масштабах. Именно на эту тему и объявлены конкурс и соискатели премиальных, уже работают над этими технологиями. А другие группы уже колдуют над технологиями, которые позволят в лунных условиях разделять воду на кислород и водород, что кроме воды может дать и топливо.

Все это вместе говорит о том, что американцы всерьез и надолго собрались уходить в космос, а не погонять понты вокруг Луны и не что-то там прихватить. То есть, речь идет о разработке новой инфраструктуры, технологий и всего прочего, что позволит не только летать в космос, но жить, работать и зарабатывать в космосе. Более того, не имея этих программ, заявления о полетах на Луну это все равно, что язык на мерзлый металл.

Впрочем, если все будет проходить так, как это выглядит сейчас, уже очень скоро Москве будет не до Луны.