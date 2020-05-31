Рогозін посперечався про велич СРСР і назвав Єльцина зрадником

Генеральний директор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін назвав першого президента пострадянської Росії Бориса Єльцина зрадником.

Про це повідомляє Lenta.ru, посилаючись на його дискусію у Twitter про роль радянських правителів. Зокрема, він опублікував у соцмережі посилання на статтю, присвячену пропозиції віцепрем'єра Юрія Борисова, який курує оборонно-промисловий комплекс, вийти на ринок запозичень для динамічнішого економічного зростання.

"Борисов має рацію. СРСР став великою державою завдяки індустріалізації, а не за рахунок монетаризму і продажу вуглеводневої сировини", – написав глава "Роскосмосу".

Рогозін назвав Єльцина націоналістом і зрадником

Водночас у коментарях росіяни неоднозначно сприйняли таке твердження Рогозіна. А журналіст Дмитро Губін іронічно вказав, мовляв, "у "великій державі" ми с*али в сусідні дірки на військових зборах".

"Велика [країна] була. Ага. Велика с*ань. Тебе ж ніхто не змушує тут хе*ню писати", – обурився він.

У відповідь глава "Роскосмосу" заявив, що Радянський Союз був величним тільки за правління диктатора Йосипа Сталіна.

"Ми з тобою застали застій і захоплення КПРС етнічними націоналістами і патологічними зрадниками типу Єльцина. А до нього – лицемірну і безглузду перебудову Горбачова. Так що я все правильно сказав, а у тебе знову одні емоції ліберала", – цитує видання відповідь Рогозіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що американський винахідник Ілон Маск під виглядом ідеї з вибухами на Марсі нібито хоче вивести ядерну зброю США у космос.