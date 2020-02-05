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7 лютого • оновлено в 09:21
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Підкололи навіть пропагандисти Путіна: Рогозін похвалився створенням днища російської "Федерації"

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У Росії розробили днище для космічного корабля "Орел" (колишня "Федерація").

Про це ТАСС повідомив гендиректор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін. "Уже деякі елементи корабля створені – днище, окремі силові конструкції. Мені їх уже показали, вони існують", – сказав він.

За його словами, наразі в ракетно-космічній корпорації "Енергія" йде "випуск необхідної технічної документації, освоєння нових верстатів і їх розміщення в корпусах корпорації".

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"Ще відпрацьовується авіоніка, ергономіка приладів, маніпуляторів, комп'ютери, а також те, що буде всередині корабля", – уточнив Рогозін.

Система порятунку "Орла" буде "двоступеневою і більш інтелектуальною", ніж у попереднього "Союзу МС". Зокрема, перший елемент системи, ракетний блок аварійного порятунку, призначений для відведення космічного корабля в разі розвитку нештатної ситуації на стартовому комплексі, після чого почне працювати другий етап.

"На заключному етапі виведення система матиме досить енергетики, щоб на власних двигунах, без ракети, підняти корабель на безпечну орбіту", – додав гендиректор.

Перший запуск "Орла" без космонавтів на борту заплановано в 2023 році.

Зазначимо: видання "Лента.ру" опублікувало новину про цей космічний корабель із іронічним заголовком: "Создано днище российской "Федерации".

Підкололи навіть пропагандисти Путіна: Рогозін похвалився створенням днища російської "Федерації"

Скрін новини на "Ленте.ру"

Як писав OBOZREVATEL, раніше "Роскосмос" і Міноборони Росії схвалили нову модифікацію ракети-носія "Ангара" – "Ангара А5М" із підвищеною вантажопідйомністю.

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Росія
Теги
Новини Росії Роскосмос космос
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
На Марс они еще в 19 году высадились!.Что нет?.Путин сказал!.А "система спасения" актуальна,особенно двухступенчатая,первая ступень-прыжок с рюкзаком,вторая-попадание на батут,и так до БесКонечности.
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Следующим "великим достижением" - будет мультик о том как это ДНИЩЕ выводит корабль на орбиту Марса , ну или Сатурна
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Мы думади в параше это дно,но постучали снизу...ждем следующих достижений в леке с дерьма следующего Дна..
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3
Беглов Роман
Беглов Роман
Pavlov Dmitry, фу, тролль, не опускайся до бестолковой ругани. Это показывает твою слабость. Неужели вас там не учат. Впрочем некоторых учить -только время тратить.
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Ибрагимов Золтан, чернoжёпый татарва, ты лучше думай как овцу трaхать так, чтобы она от тебя не забеременела.
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