Робот "Федір" застряг у космосі: з Росією сталося нове фіаско

Російський космічний корабель "Союз МС-14" із роботом "Федором" на борту не зміг зістикуватися у запланований час із МКС.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на Центр управління польотами. Відзначається, що він наблизився до станції, завис, а потім почав від неї відходити.

"Можливо, сталася відмова одного полукомплекта системи зближення "Курс-НА" на кораблі, він був автоматично переключений на другий, а й тут виникли проблеми, після чого ЦУП дав команду на відведення корабля від станції", – сказав представник ЦУП.

Відзначається, що друга спроба стиковки "Союзу" із МКС відбудеться не раніше понеділка, 26 серпня.

Робот "Федір" ФАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 22 серпня з космодрому Байконур в Казахстані з стартував космічний корабель "Союз МС-14" з російським роботом Федором на борту.

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