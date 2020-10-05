Робочі російського порту закидали касками та прогнали своє керівництво. Відео

Працівники морського торгового порту (ВМТП) Владивостока 5 жовтня закидали касками керівництво компанії FESCO, до складу якого він входить.

Президент компанії і новий гендиректор порту ВМТП приїхали провести переговори через протести, але у відповідь у них полетіли каски, пише "Інтерфакс". Через це начальству довелося спішно покинути територію (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Докери в Росії закидали начальство касками. Кадр відео

"Президент FESCO Аркадій Коростельов і генеральний директор ВМТП Роман Кухарук приїхали в порт на запрошення профспілкової організації. Представник профспілки просив приїхати і відповісти на питання мітингувальників докерів. Однак після приїзду їм не задали жодного питання, а почали закидати касками та нападати", – заявили в пресслужбі FESCO.

Російські докери накинулися на своє начальство. Кадр відео

У компанії додали, що керівники отримали травми і звернулися у правоохоронні органи.

Докери почали проводити мітинги наприкінці минулого тижня. Вони виступили проти припинення повноважень гендиректора Заірбека Юсупова, оскільки побоюються, що зміна керівництва погано вплине на умови праці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні в російському Хабаровську пройшов масовий мітинг проти арешту губернатора регіону Сергія Фургала і за відставку президента РФ Володимира Путіна.