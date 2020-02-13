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13 лютого • оновлено в 11:39
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Різав жінок через кохану: з'явилося відео одкровень жорстокого маніяка з Росії

1.2т
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У російському Хабаровську затримали маніяка, який нападав із ножем на жінок. 42-річного чоловіка затримали через кілька днів після того, як він поранив двох незнайомок.

Він відразу визнав провину і пояснив, що так мстився дівчині, яка покинула його. Відео з одкровенням маніяка публікує Telegram-канал Life SHOT (щоб подивитися, поскрольте до кінця сторінки).

Відзначається, що чоловік розговорився перед початком засідання в суді, де йому обирали оберуть запобіжний захід.

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Спійманий у Росії маніяк

Спійманий у Росії маніяк

Скріншот із відео

Він підтвердив, що нападав чотири рази і сказав, що розкаюється у скоєному. При цьому зізнався, що дівчина, через яку мстився, так і не повернулася до нього.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії вже вісім років оперативники не можуть знайти найбільш небезпечного серійного вбивцю в країні, який жорстоко розправляється з жінками пенсійного віку. За версією слідства, жертвами маніяка стали 32 жінки похилого віку з різних регіонів Росії.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Росія Хабаровськ
Тег
Новини Росії
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