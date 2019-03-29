Різали до смерті! У Росії по-звірячому вбили сім'ю з новонародженим

У Росії в місті Хабаровськ жорстоко вбили всю родину: батька, матір і немовля.
Як повідомляє прес-служба регіонального слідчого управління, на тілах жертв виявлені численні ножові поранення.
"28 березня 2019 року в квартирі житлового будинку, розташованого в Кіровському районі Хабаровська, виявлені з множинними ножовими пораненнями тіла трьох осіб: чоловіка (1991 р. н.), жінки (1992 р. н.), дитини (2019 р. н.)", – йдеться в повідомленні на сайті СК.
Правоохоронні органи порушили кримінальну справу. Зазначається, що для розслідування справи створена посилена слідчо-оперативна група, до якої увійшли найбільш досвідчені слідчі.
Вбивство в Хабаровську
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