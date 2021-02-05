Рівень підтримки Путіна в Росії впав нижче 30% – "Левада-центр"

Президента Російської Федерації Володимира Путіна станом на початок лютого 2021 року підтримує тільки 29% громадян його країни.

Про це свідчать підсумки опитування "Левада-центру". Показово, що з моменту останнього заміру в жовтні рейтинг глави держави-агресора впав одразу на 5% – раніше він був на рівні 34%.

Нагадаємо, що в липні 2020 року був зафіксований максимум падіння рівня підтримки Путіна в Росії – 23%. А найвищий рейтинг у нього був через рік після окупації в Криму, в 2015, – 87%.

Загалом з листопада 2017 року показники довіри до дій російського президента постійно знижуються. Незначне зростання іноді фіксувалося в межах 1-2 процентних пунктів.

Що стосується схвалення діяльності Путіна, то зараз воно закріпилося на рівні 64%. У розрізі різних вікових категорій статистика виглядає так:

респонденти 18-24 років – діяльність президента РФ схвалює 51%;

респонденти 25-39 років – схвалюють 57%.

При цьому за рік показники значно просіли. Адже в січні 2020 року діями російського лідера були задоволені 68% в групі 18-24 роки і 62% в групі 25-39 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні 2020 року в Росії спалахнув скандал через статтю Bloomberg про те, що рейтинг довіри росіян до Путіна впав до 27%, що на той момент було найнижчим показником за останні 14 років. У посольстві Росії в США зажадали від агентства вибачень.