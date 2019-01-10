МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

Рівень "Бог" не спрацював: помер хлопчик, якому Путін обіцяв порятунок

2.1тЧитати матеріал російською

У Росії помер трирічний Владислав Шестаков із міста Черемхово Іркутської області, якому президент Росії Володимир Путін обіцяв допомогти під час прес-конференції 20 грудня 2018 року.

Стан дитини різко погіршився у ніч на четвер, 10 січня, повідомляє "РИА Новости". Хлопчик народився здоровим, протягом першого року життя ознак хвороби не було. У травні 2017 року, після того, як дитина перенесла вірусну інфекцію, його обстежили. Лікарі діагностували онкологічне захворювання четвертої стадії.

Хлопчику провели три курси хіміотерапії і оперативне лікування. У квітні 2018 року його виписали в задовільному стані під спостереження педіатра за місцем проживання. Однак через два місяці був діагностований рецидив захворювання.

Новини
''Хоче додому в пекло!'' Путін викликав шквал прокльонів, доторкнувшись до свині

Володимир Путін

Володимир Путін

Ліга

Путін пообіцяв допомогти дитині, однак з'ясувалося, що хлопчик невиліковний і може не перенести переліт в Іспанію або Німеччину. Йому було рекомендовано продовжувати паліативну терапію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Путін відзначився новим інцидентом із дитиною. Цього разу це була дівчинка.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
10
0
Смішно
0
Цікаво
7
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Александрович Алексей
Александрович Алексей
Обоз и над этим будет глумиться? Хотя, судя по заголовку, уже начал...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Мачинський Олексій
Мачинський Олексій
Александрович Алексей, нет.... над тобой, ублюдком!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Александрович Алексей, да я помню какое здесь было веселье, когда сумасшедшая азиатка-няня ходила около метро в Москве с отрезанной ею детской головой. Как они ликовали и ссылались на силы сверху, которые покарали Московию. Мрази.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Доктор Смерть
Доктор Смерть
Как не выдержит перелет ? Что за бред ? Не вынесет 3 часа в лежачем состоянии ? А что лучше лечиться в нищей московии ? Просто московский клоп срал на этого ребенка , как и на всю пидерацию .
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Доктор Смерть, если ты дебил, то зачем это всем показывать.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги