Рівень "Бог" не спрацював: помер хлопчик, якому Путін обіцяв порятунок

У Росії помер трирічний Владислав Шестаков із міста Черемхово Іркутської області, якому президент Росії Володимир Путін обіцяв допомогти під час прес-конференції 20 грудня 2018 року.

Стан дитини різко погіршився у ніч на четвер, 10 січня, повідомляє "РИА Новости". Хлопчик народився здоровим, протягом першого року життя ознак хвороби не було. У травні 2017 року, після того, як дитина перенесла вірусну інфекцію, його обстежили. Лікарі діагностували онкологічне захворювання четвертої стадії.

Хлопчику провели три курси хіміотерапії і оперативне лікування. У квітні 2018 року його виписали в задовільному стані під спостереження педіатра за місцем проживання. Однак через два місяці був діагностований рецидив захворювання.

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Путін пообіцяв допомогти дитині, однак з'ясувалося, що хлопчик невиліковний і може не перенести переліт в Іспанію або Німеччину. Йому було рекомендовано продовжувати паліативну терапію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Путін відзначився новим інцидентом із дитиною. Цього разу це була дівчинка.

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