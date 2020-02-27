Російського опозиціонера Бориса Нємцова вбили чеченські силовики, зокрема безпосереднім виконавцем є колишній військовослужбовець, екслейтенант Заур Дадаєв.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав російський адвокат Марк Фейгін. У той же час він сумнівається, що вони виступають і замовниками злочину, в чому переконане російське слідство.

"Група колишніх чеченських силовиків батальйону, контрольованого керівництвом Чечні, які зараз перебувають за гратами, є виконавцями вбивства Нємцова. Я впевнений, що Дадаєв безпосередньо виконав це вбивство. На першому етапі справу вів слідчий Олександр Краснов. Потім його призначили генпрокурором, що можливо, стало нагородою. Вони вважають, що виконавці вбивства і є його замовниками. Тільки навіщо їм знадобився Нємцов – незрозуміло", – підкреслив Фейгін.

Вбивство Нємцова

На його думку, версію причетності до вбивства Нємцова президента РФ Володимира Путіна перевірити неможливо. Так само як і причетність чеченського лідера Рамзана Кадирова.

"Нємцов був одним із головних російських опозиціонерів і свого часу розглядався на роль наступника при Єльцині. Його могли вбити за його позицію або деякі образливі випади на адресу влади, але головне – це його діяльність. Мотивом для вбивства також могла стати помста, що більше підходить керівництву Чечні. Другий мотив – це залякування, яким міг керуватися той же Путін. Тільки доказів немає, і чи віддавав наказ особисто Путін – не знає ніхто", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ять років тому в Москві був убитий російський опозиційний політик Борис Нємцов. Він був одним із найзатятіших противників путінського режиму, засуджував вторгнення на Донбас і анексію Криму.

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