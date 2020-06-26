РФ звинуватила Україну в хакерській атаці на сайт ЦВК

Марина Ліснічук Новини Росії 15:55, 26.06.2020 Оновлено: 16:18, 26.06.2020

У Росії, де 25 червня стартувало всенародне голосування за правки до Конституції, зафіксували DDoS-атаку на сайт Центральної виборчої комісії.

Водночас в організації заявили, що до неї причетні хакери декількох країн, серед яких і Україна. Про це повідомляє РБК та російські Telegram-канали.

За словами заступника голови російської ЦВК Миколи Булаєва, з 12:30 їхній сайт зазнавав потужної хакерської атаки, яка досягала 240 000 запитів за секунду. Хоча платформа зберегла доступність і працездатність.

"Надійшло повідомлення, мовляв, хлопці, стережіться, 240 тис. запитів за секунду завалять вас. У нас все нормально", – сказав він.

Однак пізніше додав, нібито попередній аналіз показує, що географія тих, хто атакує, розподілена за декількома країнам.

"США, Великобританія та інші держави Європи, Україна та частина країн СНД", – заявив Булаєв.

Зазначається, що зараз портал ЦВК РФ працює в повному обсязі.

Скриншот повідомлення
(Telegram-канал "Карточный Домик: Россия")

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії в четвер, 25 червня, почалося голосування щодо правок до Конституції, яке триватиме до 1 липня. Змінити пропонується 22 статті Основного закону країни.

Коментувати
Новини Росії

Дивіться також

Літак Медведчука 16 разів літав Україною під час карантину, незважаючи на заборону

В українців улюблена забава – е****ти найкращих, – Горбунов про Усика і Ломаченка

Суд відібрав у Омеляна паспорт: подробиці рішення

Скандал із "дітьми низької якості": у "Слузі народу" заявили, що вважають Третьякову професіоналом

Старих виносили на руках, а тварини потонули: як західна Україна виживає після потужної повені