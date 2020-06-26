РФ звинуватила Україну в хакерській атаці на сайт ЦВК
Булаєв заявив про DDoS-атаку на сайт ЦВК РФ, зокрема й з України
У Росії, де 25 червня стартувало всенародне голосування за поправки до Конституції, зафіксували DDoS-атаку на сайт Центральної виборчої комісії.
Водночас в організації заявили, що до неї причетні хакери декількох країн, серед яких і Україна. Про це повідомляє "РБК" та російські Telegram-канали.
За словами заступника голови російської ЦВК Миколи Булаєва, з 12:30 їхній сайт піддавався потужній хакерській атаці, яка досягала 240 000 запитів за секунду. Хоча платформа зберегла доступність і працездатність.
"Надійшло повідомлення, що хлопці, стережіться, 240 тис. запитів за секунду завалять вас. У нас все нормально", – сказав він.
Однак пізніше повідомив, нібито попередній аналіз показує, що географія тих, хто атакує, розподілена за декількома країнам.
"США, Великобританія та інші держави Європи, Україна та частина країн СНД", – заявив Булаєв.
Зазначається, що зараз портал ЦВК РФ працює в повному обсязі.
Скриншот повідомлення (Telegram-канал "Карточный Домик: Россия")
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії в четвер, 25 червня, почалося голосування щодо поправок до Конституції, яке триватиме до 1 липня. Змінити пропонується 22 статті Основного закону країни.