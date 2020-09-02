РФ зажадала в Німеччини результати аналізів Навального

Ольга Ліпич Новини Росії 07:47, 2.09.2020 Оновлено: 08:12, 2.09.2020

Генеральна прокуратура Росії зажадала в Міністерства юстиції Німеччини надати результати аналізів російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомило видання РБК, опублікувавши копії запиту. Так, в установі попросили надати дані про лікування Навального і результати його аналізів на наркотики, отрути, важкі метали й інгібітори холінестерази. Російські прокурори просять розповісти, якими ліками лікують політика й чи виявили в нього хронічні захворювання.

Також у Генпрокуратурі заявили, що з 20 серпня розслідують "обставини госпіталізації" Навального: в межах перевірки вилучили понад 100 предметів, переглянули записи камери спостереження і призначили більш як 20 криміналістичних експертиз.

У запиті прокуратури зазначено, що "не були встановлені умисні дії, вчинені третіми особами".

За словами джерела, близького до відомства, відповіді на запит Генпрокуратура РФ поки не отримала.

Запит від Генпрокуратури РФ в Німеччину
фото: rbc.ru
Запит від Генпрокуратури РФ в Німеччину
фото: rbc.ru
Запит від Генпрокуратури РФ в Німеччину
фото: rbc.ru
Запит від Генпрокуратури РФ в Німеччину
фото: rbc.ru
Запит від Генпрокуратури РФ в Німеччину
фото: rbc.ru

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