РФ зажадала в Німеччини результати аналізів Навального
Генеральна прокуратура Росії зажадала в Міністерства юстиції Німеччини надати результати аналізів російського опозиціонера Олексія Навального.
Про це повідомило видання РБК, опублікувавши копії запиту. Так, в установі попросили надати дані про лікування Навального і результати його аналізів на наркотики, отрути, важкі метали й інгібітори холінестерази. Російські прокурори просять розповісти, якими ліками лікують політика й чи виявили в нього хронічні захворювання.
Також у Генпрокуратурі заявили, що з 20 серпня розслідують "обставини госпіталізації" Навального: в межах перевірки вилучили понад 100 предметів, переглянули записи камери спостереження і призначили більш як 20 криміналістичних експертиз.
У запиті прокуратури зазначено, що "не були встановлені умисні дії, вчинені третіми особами".
За словами джерела, близького до відомства, відповіді на запит Генпрокуратура РФ поки не отримала.
Як писав OBOZREVATEL:
В Омську (Росія) 20 серпня екстрено сів літак, на якому летів опозиційний політик Олексій Навальний. Йому стало зле через ймовірне отруєння.
Опозиціонера могли отруїти, додавши токсини в чай. Він впав у кому й перебуває в реанімації.
Попереднім діагнозом нібито є гостре отруєння невстановленим психодиcлептиком.
Навального перевезли з Омська в німецьку клініку Charite. Там повідомили, що опозиціонер залишається в штучній комі й під'єднаний до апарату ШВЛ.
Німецькі лікарі вважають, що опозиціонера могли отруїти нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок", як це було у випадку з постачальником зброї Омеляном Гебревим у Софії в 2015 році.