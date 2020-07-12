РФ заявила про створення "першої у світі вакцини від COVID-19": клінічні випробування завершили

Вікторія Довгань Новини Росії 10:04, 12.07.2020 Оновлено: 10:30, 12.07.2020

У Росії заявили, що успішно завершили тестування нібито першої в світі вакцини від коронавірусу COVID-19 на групі добровольців.

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Як пише РИА Новости, випробування проводив Сєченовський університет. Планується, що перша група піддослідних буде виписана вже 15 липня, а друга – 20 липня. За станом їхнього здоров'я встановлять спостереження – медики оцінять, як поводить себе імунітет цих людей.

Завданням зазначеного етапу дослідження було показати безпеку вакцини для здоров'я людини. За твердженням російських учених, цього вдалося домогтися.

Суть експерименту полягала в такому: добровольці були поділені на дві групи – перша отримала одну дозу вакцини, друга – дві. Крім підвищення температури тіла в перші дні після вакцинації, у добровольців нібито не було виявлено ніяких негативних реакцій.

Усі люди, котрі брали участь у дослідженні, тривалий період перебували в ізоляції й були обмежені в контактах із зовнішнім світом ще до початку випробувань, щоб унеможливити зараження коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні зареєстрували чотири медичні препарати, які проходять клінічні випробування на лікування від коронавірусу (COVID-19). Йдеться про "Амізон Макс" ("Фармак"), "Аміксин ІС" ("ІнтерХім"), "Біовен" ("Biopharma") і "Корвітин" ("Борщагівський ХФЗ").

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