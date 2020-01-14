Сегодня турецкое агентство Анадолу выдает много интересной информации, касающейся острых вопросов и текущих событий. Напомним о том, что Россия развязала еще одну необъявленную войну в Ливии. Там она тоже устроила "гражданскую войну" и выступила на стороне мятежного генерала Хафтара, который развернул атаку на столицу Ливии Триполи.

Собственно говоря, как и в Сирии, номинальный "лидер", поддержанный Москвой, не имеет ни войск, ни ресурсов, для ведения успешных боевых действий, но этот недостаток полностью компенсирует РФ, направляя в регион свои "заочные" войска, в виде тысяч боевиков ЧВК и как водится, российские вооруженные силы формируют, на границе со страной, где они ведут войну, баз материально-технического снабжения. Через нее ЧВК и получают все необходимое, от стрелкового оружия, до бронетехники и авиации, плюс – боеприпасы, топливо, запчасти и прочее.

Она же обеспечивает эвакуацию раненых и убитых, сначала в Сирию, а потом – в Питер, где под раненных ЧВК отдана клиника страховой компании "Согаз", принадлежащая Газпрому. Собственно говоря, это и указывает на конечного бенефициара боевых действий, и кто должен бы получить приз в виде нефтяных и газовых месторождений Ливии.

В общем, законное и признанное правительство национального согласия Ливии Фаиза ас-Сарраджа не имело шансов выстоять в этой борьбе просто потому, что ресурсы РФ не сопоставимы с ресурсами правительства и его падение было обусловлено просто вопросом времени. К началу января, бои велись уже в пригородах Ливии, а потому – падение правительства ожидалось со дня на день.

Но в ситуацию вмешалась Турция, которая направила туда своих военных и технику, что сразу изменило расстановку сил. Будучи официально направленными в Ливию, турецкие войска сразу зашли со всей необходимой логистикой, плечо которой у Турции намного короче, нежели у РФ. Кроме того, все снабжение российских войск идет через Сирию, а Сирия снабжается через турецкий Босфор.

Прямое противостояние российских военных и турецкой армии, мгновенно дает возможность Анкаре обратиться к тексту конвенции Монтрё, 1936 года. А статья 20 Конвенции гласит:

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"Во время войны, когда Турция является воюющей стороной, постановления статей 10 – 18 не будут применяться; проход военных кораблей будет зависеть исключительно от усмотрения Турецкого правительства".

Статьи 10-18 регламентируют условия и порядок прохода иностранных военных кораблей через черноморские проливы. Это значит, что Турция приостанавливает все эти нормы и дальше – действует по своему усмотрению, в частности – закрывает для судов и кораблей стран, которые Турция сама укажет, право прохода проливами.

Однако более подробно описаны действия Турции в ст. 21 Конвенции:

В случае, если Турция считала бы себя находящейся под угрозой непосредственной военной опасности, она будет иметь право применять постановления статьи 20 настоящей Конвенции.

"Военные корабли, которые, пройдя Проливы ранее использования Турцией возможности, предоставляемой ей предшествующим абзацем, оказались бы таким образом отделенными от портов своей основной стоянки, могут вернуться в эти порты. Условлено, однако, что Турция может не дать воспользоваться этим правом кораблям государства, позиция которого вызвала бы применение настоящей статьи.

Если Турецкое правительство использует возможности, предоставляемые ей изложенным выше абзацем первым, она уведомит об этом Высокие Договаривающиеся Стороны, а также Генерального Секретаря Лиги Наций.

Если Совет Лиги Наций большинством в две трети голосов решит, что меры, принятые таким образом Турцией, не обоснованы и если таково будет равным образом мнение большинства Высоких Договаривающихся Сторон, подписавших настоящую Конвенцию, то Турецкое правительство обязуется отменить данные меры, а также те, которые были бы приняты в силу статьи 6 настоящей Конвенции".

Заметим, что документ и сейчас – действующий, хоть Лига Наций давно почила в Бозе. Но в любом случае, военная угроза или применение военной силы против Турции, автоматически дает ей право осуществлять или не осуществлять пропуск судов и кораблей по Черноморским проливам, по собственному усмотрению.

А это означает, что как только вагнеры открываю огонь по турецким военнослужащим, статьи 20 и 21 Конвенции, встают в полный рост и тогда проблемы возникают не только у Вагнеров в Ливии, но и контингента войск в Сирии. Кроме того, Турция – страна НАТО, со всеми вытекающими последствиями. Даже при том, что на территорию Турции не было совершено нападения, последствия будут весьма серьезными и если на призыв Турции откликнется Британия, то для российских кораблей закроется и Гибралтар и единственным входом в акваторию Средиземного моря, останется Суэцкий канал, расположенный на территории дружественного Египта. И наверное, Турция закроет свое небо для российских военных бортов. Это же могут сделать и другие страны НАТО.

Это мгновенно превратит снабжение российских войск в регионе, в неподъемную задачу. Путешествия вокруг Африки не потянет половина кораблей РФ. Они просто утонут по пути к Суэцу. На этом войны в Сирии и Ливии закончатся и россиянам надо будет срочно выводить свои войска, поскольку превосходство в ресурсах закончится, а в таких условиях их просто вырежут и там, и там.

Именно по причине ввода в Ливию турецких войск, ситуация вошла в режим паузы и начались переговоры Анкары и Москвы о прекращении боевых действий в Сирии. Согласно информации Анадолу:

"В Москве 12 января состоялись переговоры между турецкой, российской делегацией и сторонами ливийского конфликта.

Турецкая делегация подготовила текст соглашения с главой Правительства национального согласия Ливии Фаизом ас-Сарраджем и председателем государственного совета Халидом аль-Мишри.

Российская делегация пыталась убедить генерала Халифу Хафтара и председателя Палаты депутатов в Тобруке Акиля Салеха в необходимости подписания мирного соглашения, но безрезультатно". И как было сказано, Хафтар покинул Москву.

Тут не стоит даже допускать мысли о том, что Хафтар поступил по собственной инициативе. У него нет этой инициативы по определению, как нет оружия и бойцов. Если он станет действовать без согласия Москвы, его вздернут на первом же фонарном столбе. А это значит, что Москва действует в своей парадигме, которую сформулировал железный канцлер Отто фон Бисмарк.

Только 8 января Эрдоган и Путин договорились об условиях прекращения боевых действий, читай – поддержки Путиным Хафтара, как лысый передумал и все переиграл. А потом было рассказано о том, что они влияли-влияли на Хафтара, да так и не довлияли. И вот теперь интересно, что будет с вагнеровцами и базой снабжения РФ в Египте. По сути, россияне пытались убедить Эрдогана в том, что хвост виляет собакой. Впрочем, то же самое они рассказывают и о Донбассе. Это уже настолько известная тактика Путина, что подробно описывать ее нет смысла. Если только в Москве не просто прекратят врать, а хотя бы уменьшат поток лжи наполовину, этот курятник рухнет, поскольку на лжи он был создан, на лжи и держится. Единственное, что может противостоять лжи – сила и решительность, а потому, как завещал Бисмарк – не верьте им никто и никогда. Они лгут как дышат. Они так устроены.

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