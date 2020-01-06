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6 січня • оновлено в 20:51
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Резиденція, яхта і елітний годинник: глава РПЦ Кирило оскандалився закликом до скромності

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Московський патріарх Кирило (Володимир Гундяєв), який має резиденцію за 2,8 млрд рублів, яхту вартістю в $4 млн і годинник за 30 тис. євро, закликав православних віруючих "відмовитися від комфорту, як найвищої цінності".

Як повідомляє The Insider, саме з таким посилом патріарх привітав православних християн з наступаючим Різдвом.

Крім відмови від комфорту, патріарх Кирило також закликав людей не уподібнюватися Іродові своїми справами, ставлячи на перше місце власний добробут і комфорт. Глава РПЦ запропонував відкинути "тягар пристрастей" і замість цього помолитися про зміцнення єдності православ'я і "примноження любові".

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Журналісти видання вирішили нагадати росіянам, від яких предметів не зміг відмовитися сам патріарх. В першу чергу згадується резиденція для Гундяєва, про будівництво якої стало відомо в травні 2019 року. Як стало відомо, під неї відреставрують колишнє подвір'я службовців Феодорівського государева собору в Пушкіні. Сам проект обійдеться в 2,8 млрд рублів.

Резиденція патріарха Кирила

Резиденція патріарха Кирила

The Insider

Крім споруджуваної резиденції, у володінні патріарха є також і квартира в знаменитому Будинку на набережній в Москві. З нею в 2012 році був пов'язаний скандал.

"Жінка на ім'я Лідія Леонова, яка живе в одній з квартир знаменитого Будинку на набережній в Москві (будинок 2 по вулиці Серафимовича), подала позов до сусіда. Під час ремонтних робіт той нібито запилив її квартиру і майно в ній (звучав термін "нанопиль" , через яку меблі і книги стали непридатними). В якості компенсації Леонова нібито вимагала у відповідача квартиру, але суд постановив стягнути на її користь 20 млн рублів за моральну та матеріальну шкоду ", – пише видання.

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Як виявилося, за словами відповідача – колишнього міністра охорони здоров'я Росії, кардіолога і священика Юрія Шевченка, – власником квартири виявився діючий патріарх Московський і всієї Русі Кирило. А жінка на прізвище Леонова – це його родичка.

Будинок на набережній в Москві

Будинок на набережній в Москві

The Insider

Пригадали голові РПЦ і його перельоти на бізнес-літаку Gulfstream G450 вартістю $43 млн. Зокрема, в серпні 2017 року Патріярх прилетів на Gulfstream G450 в Курган, де відзначалося 200-річчя богослова, начальника Руської духовної місії в Єрусалимі Антоніна (Капустіна). Патріарха супроводжував повпред президента в Уральському федеральному окрузі Ігор Холманских. Курганська преса звернула увагу на розкішний бізнес-джет і підрахувала, що вартість перельоту глави РПЦ могла скласти 3,6 млн рублів.

Бізнес-літак Gulfstream G450

Бізнес-літак Gulfstream G450

The Insider

Не забули і про дорогу яхту "Паллада", яка стоїть на балансі РПЦ, головою якої є патріарх Кирило, і служить для річкових вояжів самого патріарха і високопоставлених гостей, яких він приймає на Валаамі. Вартість судна оцінюється в $4 млн.

яхта РПЦ

яхта РПЦ

The Insider

І, звичайно, не забуваємо про скандал з елітними годинником Breguet.

"Скандал вибухнув, коли на руці патріарха Кирила був помічений годинник Breguet за € 30 000 (які фотослужба РПЦ потім прибрала на фотографії, забувши стерти їх відображення на столі). Breguet глави РПЦ потрапив в об'єктиви українських фотографів під час візиту на Україну в 2009 році. Судячи з фотографій, у патріарха Кирила - класична модель Breguet з корпусом з білого золота і ремінцем зі шкіри крокодила", – написали журналісти.

годинник Breguet

годинник Breguet

The Insider

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, глава Російської православної церкви патріарх Кирило порівняв аборти з язичницькими жертвопринесеннями.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Особа
Патріарх Кирило
Місце
Росія
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Коментарі
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Чан Джеки
Чан Джеки
диявол в душе гундяя.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Ели из под рясы видны лампасы, а из под митры постоянно вылезает кокарда, то чувак явно генерал, а для генерала это даже скромненько ....
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Олексий Юлия
Олексий Юлия
Ватаны держитесь,секта правит!
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