Обухов пояснив, що може перемогти режим Путіна

Протести в Росії проти режиму Путіна не мають сенсу. З Росією повинен боротися колективний Захід, а не пересічні громадяни.

Таку думку в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL висловив глава Фонду "Стоп Інформ Терор" (США) Герман Обухов. "Боротися всередині Росії з неофашистською державою, на мою думку, це нонсенс. Це повинен зробити Захід, повинні зробити всі країни світу", – заявив він.

"Там цими протестами нічого не зробити. Це те ж саме, що в нацистській Німеччині виходити з плакатами "Геть Гітлера!", – додав Обухов.

На думку опозиціонера, пересічним росіянам не варто ризикувати, а просто треба дочекатися, коли режим Володимира Путіна впаде через потужний зовнішній тиск, передусім санкційний.

"З Росією треба розбиратися ззовні. Усередині – нехай сидять по домівках, п'ють чай, каву, лають владу на кухні, як це було за радянських часів. Радянський Союз розвалився без всяких протестів", – зауважив він.

Говорячи про фільм-викриття російського опозиціонера Олексія Навального "Палац для Путіна", він сказав, що більш ніж 100 мільйонів переглядів він отримав завдяки західній аудиторії, а не російській. З цієї причини фільм не може зіграти роль детонатора для масових протестів.

"Половина простих громадян дивиться телевізор і впевнені, що Путін хороша людина. Ніякі прості громадяни не вийдуть ні на яку вулицю протестувати проти влади", – запевнив опозиціонер.

Повну версію інтерв'ю з Германом Обуховим скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, російський опозиційний політик Ілля Пономарьов припустив, що в Кремлі почалася "метушня" – боротьба проти однієї з олігархічних груп, до якої входять друзі президента РФ Володимира Путіна.