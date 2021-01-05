Кремлівські "старці" поспішно затвердили під Новий рік великий пакет репресивних законів і ще дечого натворили цікавого.

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На России ввели понятие физических лиц как иностранных агентов, что было бы смешно, если бы не было столь печально. Введен запрет на стояние в очереди в одиночный пикет, который заменил собой митинги, поскольку те де-факто запрещены. Формально митинги и другие протестные акции не запрещены, но процедура получения разрешений делает это занятие не реальным. Разрешённый митинг – это фантастика или сборище в поддержку власти, собранное ею. Разрешены только неразрешённые митинги, как в Хабаровске, поскольку руке Москвы сложно и лень до него тянуться. Вдобавок, есть риск, что Дальний Восток может обидеться на неё и уйти под "крышу" Пекина в качестве северного Гонконга по принципу "одна страна, два языка". Запреты и там, и там, но пока в Пекине переведут с русского на китайский и обратно, то будет время для нормальной жизни. К тому же в Пекине не дураки сидят. На лет двадцать дадут Дальнему Востоку много и разных льгот, чтобы он не передумал и не причалил к уютной японской гавани.

В очередной раз запрещена любая критика власти, даже в социальных сетях в Интернете. На России критиковать власть запрещали всегда, с тех самых пор, как царь Петр придумал Россию и творчески развил статью "слово и дело" из Соборного уложения 1649 г. Теперь Госдума её уточнила и дополнила, распространив на Интернет, который давно приравнен ею к СМИ. Госдуме осталось лишь приравнять к СМИ стены общественных туалетов и принять закон о запрете критики власти на них. Стены частных туалетов можно подвести под закон о физических лицах иностранных агентах. Пространство для законотворчества ещё есть.

Запрещено украинское ноу-хау времён Януковича – встречи депутатов с избирателями на открытых пространствах – в парках, скверах, улицах и площадях. На перспективу запрещено и белорусское ноу-хау – раскрытие персональных данных сотрудников спецслужб и полиции. Муж и жена из Калининграда уже получили 25 лет тюрьмы на двоих за то, что выложили в интернет-страничке "видосики" своей свадьбы, где куражился и их одноклассник, сотрудник ФСБ. Пребывание в соцсети "Одноклассники" становится опасным для жизни и здоровья, о чём негласно предупреждает ФСБ. Если Интернет, как и книгопечатание, нельзя запретить, то его надо максимально контролировать.

Список запретительных новаций в РФ можно продолжить. Но оставим это Екатерине Шульман, специализирующейся на комментариях к творчеству Госдумы, которое можно назвать борьбой со здравым смыслом и доведением до абсурда всего, что под руку попадёт. Запрет очередей в одиночный пикет – наглядный пример того, как Госдума отыскивает, как бы политику совсем запретить. Население в заданной ему Госдумой парадигме изыскивает способ как этот запрет обойти, а правоохранители выискивают основания сказать, что они ничего не видят. Не видят ни нарушения Госдумой конституционных прав граждан, ни нарушения теми законов, принятых Госдумой. Так они все и коротают время в ожидании чего-то глобального: коммунизма, конца света или транзита власти, надеясь, что это всё изменит.

У конца света вероятность случиться выше, чем у коммунизма. Он возможен даже в отдельно взятом российском городе. Но у транзита власти вероятность выше, чем у обоих. Выше, поскольку то, что сейчас в РФ модно называть транзитом власти, бывало и раньше, даже при коммунистах, когда всё было настолько стабильно, что в их государстве вообще ничего не должно было происходить. Произойти могло только что-то из вне, вроде войны с Америкой, с Китаем, с Афганистаном или ещё с кем-то. Поэтому даже самые главные жрецы коммунизма в СССР призывали молится за мир.

Война с серьёзным противником угрожала их стабильности, и что ещё опасней, содержала в себе угрозу революции. О том, что большая война в Европе приведёт к революции до самой своей смерти говорил и писал Энгельс. Даже продумывал желательный её сценарий. Ранее с Марксом он строил планы, что русско-турецкая война 1877-1878 гг. закончится поражением России и даст толчок к революции в ней, а затем и в Германии, находящей под её влиянием. В ожидании такого развития событий они вошли в контакт с народнической организацией "Земля и воля" и открыли той истину. Энгельс как военный эксперт даже опубликовал ряд статей в начале войны о неизбежном поражении России. Однако войну проиграла Османская империя, и революционное брожение началось в ней. Но эта империя мало интересовала его и Маркса. В России, несмотря на выигранную войну, народовольцы через два года убили "царя освободителя" и победителя турок.

Ленин позже отнёс 1880-1881 годы к тем периодам в истории России, когда в ней вроде бы революционные ситуации были, но революции по каким-то причинам не произошли. Даже попытался схематично объяснить почему, не вдаваясь в подробности. Оставим это на совести Ленина, которому и так крупно не повезло с тем, что у Маркса была лишь идея пролетарской революции, но не было ни теории революций, ни плана построения коммунизма. Ленин был не теоретик, а практик и именно как практик он ухватился за прогноз Энгельса, что большая война в Европе приведёт к пролетарской революции. Надо лишь выждать момент и вовремя переложить винтовку с одного плеча на другое, как с августа 1914 г. стали разъяснять всем большевики.

Идея Маркса и Энгельса о том, что войны и поражения в них могут стать катализаторами революций, базировалась как минимум на двух примерах, которым они были свидетелями.

Пример первый, – поражение России в Крымской войне стало причиной "революции сверху", как Ленин задним числом назвал реформы Александра II, и это определение прочно вошло в советские учебники. По его примеру и революцию 1905-1907 гг. пытались тоже представить как прямой результат Цусимы и поражения в войне с Японией. Но "Кровавое воскресение" явно перевешивает Цусиму и поражение в далёкой колониальной войне стало признанным фактом, когда революционная волна уже нарастала и ширилась. Второй пример, – франко-прусская война 1870-1871 гг., которая стала видимой причиной транзита власти во Франции от Второй империи к Третьей республике.

Так что, наблюдения Маркса и Энгельса о связи между войнами и революциями пусть и не бесспорны, но и не беспочвенны. Подтвердить их правильность в Армении сейчас пытаются её пророссийские политики, часть которых должна помнить советскую интерпретацию этого вывода Энгельса. Само появление РСФСР в 1917 г. продвинутыми советскими историками и партработниками часто подавалось как результат Первой мировой войны и как иллюстрация правильности наблюдений Энгельса. Вторая мировая война и появление после неё соцлагеря это иллюстрируют ещё лучше, но подрывают основы марксизма на других участках учения. Поэтому постулат о взаимосвязанности войн и революций имел в СССР статус марксизма для избранных и особо не навязывался трудящимся массам.

Но избранные, включая Сталина, верили в его истинность всерьёз. Настолько всерьёз, что Сталин после начала Второй мировой войны приказал срочно убить Троцкого, который жил далеко в Новом Свете и никто десять лет не пытался его убить. Сталин как союзник Гитлера, ведшего войну с Великобританией и Францией, логично опасался, что если те привлекут на свою сторону Троцкого, то Красная армия выйдет из подчинения и в СССР произойдёт, так сказать, жёсткий транзит власти. Или новая пролетарская революция, как сказали бы Сталин, Троцкий и маршалы-заговорщики.

Если британцы высадили бы в апреле 1940 г., как обещали, военный десант в Финляндии, а сверх него ещё и Троцкого, то для Сталина ситуация стала бы катастрофической. Троцкий однозначно смог бы убедить Красную армию в Финляндии переложить винтовку с одного плеча на другое и двинутся на Москву. Одновременно удар англо-французской авиации с баз в Ираке по нефтепромыслам в Баку оставил бы СССР без бензина, что в совокупности могло сделать почти неизбежной победу в нём второй и правильной пролетарской революции.

Поэтому Сталин в марте поспешил подписать с финскими социал-демократами мир и отдал чекисту Григулевич, написавшему позже книгу о Че Геваре, приказ убить Троцкого. Григулевич приказ попытался выполнить в мае, но неудачно, и смог убить Троцкого лишь в августе. К счастью Григулевича, ему и Сталину помог Гитлер своим вторжением в Норвегию, а затем и во Францию. Высадки десанта в Норвегии, подготавливаемая Черчиллем, стала невозможной и для англичан стало более актуальным уговорить переехать в Лондон не Троцкого, а французский флот из Африки. Так у чекистов появились время и возможность для охоты на Троцкого. Но если бы англичане подвезли Троцкого в Финляндию вовремя, то история СССР явно пошла бы другим путём.

Сейчас новым Троцким для России может стать Михаил Ходорковский, разумеется, с рядом поправок на личность и время.

Ещё в июле 2014 г. в разгар российско-украинской войны Постоянная палата третейского суда в Гааге обязала РФ выплатить акционерам ЮКОС 50 млрд. долларов компенсации за незаконную конфискацию их компании. Кремль подал апелляцию, но в феврале 2020 г. арбитраж в Гааге оставил это решение в силе. В июне Кремль подал повторную апелляцию в Верховный суд Нидерландов. Этот суд 4 декабря не только оставил данное решение в силе, но и отменил запрет на арест и изъятие имущества государства Российского для выплат акционерам ЮКОС, сумма которых за это время выросла с 50 до 57 млрд. долларов за счёт пени. Это свыше 4 триллионов рублей, при том, что все доходы в госбюджет РФ давали в 2020 г. чуть более 20 триллионов рублей.

Очень революционизирующее Россию решение. Оно уже весной заставило Кремль внести в конституцию РФ поправку, что не все международные законы и соглашения обязательны всегда для России, даже если она под ними раннее подписалась. Путин 8 декабря подписал пакет законов, что не все и не всегда обязательны. Конституционный суд РФ 24 декабря тоже дополнительно разъяснил, что не все и не всегда. Эту поправку к конституции РФ вполне можно назвать "поправкой против Ходорковского и акционеров ЮКОС".

Другим ответом Кремля Ходорковскому стало постановочное отравление Навального по принципу: давайте создадим своего Троцкого как альтернативу Троцкому. Но с Навальным как альтернативным Троцким получается прокол. ЕС уже ввёл санкции, пусть символичные, но санкции, и теперь Навальный на их основании может в международных судах требовать с государства Российского триллион рублей компенсации за убийство и ущерб здоровью. Навальный, вопреки исходной установке, начинает превращаться из Троцкого фиктивного в настоящего.

В результате кремлёвские старцы после всех своих многоходовочек получили не одного, а двух Троцких вне зоны своей досягаемости, и финансовую войну на пороге. Войну, которую они однозначно проигрывают, что заставляет их вспомнить, чего там писали Энгельс и Ленин о войнах и революциях. Выносом Ленина из мавзолея им уже не отделаться. В мавзолей пора заносить другого Владимира и переводить операцию "Транзит власти" в завершающую фазу "революции сверху", как выражался всё тот же Ленин.

Переходу к этой завершающей фазе подчинено и спешное принятие "под ёлочку" пакета запретов очередей в одиночный пикет и всего остального, что ещё было не запрещено. Этот пакет "старцы" вынуждены были провести через все инстанции, поскольку опасаются, что к "революции сверху" может добавиться "революция снизу" и ещё невесть что, и тогда транзит власти пойдёт не плану, как ракета из "Бука", выпущенная летом 2014 г. по малазийскому самолёту от имени "ополчения Донбасса".

Кремлёвские "старцы" боятся всего. Национально-освободительных движений, любимых всеми народных масс, губернаторов типа Фургала, попов типа схиигумена Сергия с Урала, мэров типа Собянина, полковников типа Квачкова, свидетелей Иеговы, анархистов, шаманов, монархистов, женщин и всех, кто как-то организован. "Старцы" боятся даже самих себя, так как любая из "башен" и спецслужб Кремля может посреди процесса транзита захотеть внести в него свои коррективы и отклониться от плана. Профессор Соловей 3 января уже попросил всех либералов и прочих воздержать от участия в этом процессе и не мешать "революции" проходить по плану. Говорящий диверсант Гиркин весь 2020 г. просил об этом же патриотов всех цветов и оттенков, включая реликтовых "красных директоров".

Теперь весь мир с интересом ждёт, смогут ли суперэффективные менеджеры из Кремля в 2021 г. организовать хотя бы транзит власти, или у них получится как всегда, и потребуется опять разнообразная гуманитарная помощь из вне. "Революция сверху" на подводной лодке "Россия" начинается при наглухо закрытых не только внешних люках, но и межкомнатных дверях внутри её. Почти в абсолютно герметичном пространстве. Посмотрим, что у них из этого выйдет.

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